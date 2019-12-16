https://static.news.ru/photo/5e782ce4-1fda-11ea-9348-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Символом наступающего 2020 года станет Белая Металлическая Крыса. Фешен-астролог Вера Хубелашвили дала советы, как каждому знаку зодиака подготовиться к встрече Нового года.

По словам астролога, Крыса может быть благосклонна к каждому знаку зодиака, но для этого нужно правильно подобрать для себя образ. Так, знакам огненной стихии Льву, Овну и Стрельцу она советует носить позолоченные элементы, в одежде обязательно должно быть удобно, а в украшениях не должно быть тривиальной скромности.

В украшениях для земных знаков — Тельца, Девы и Козерога — лучше отдавать предпочтение золоту. Кроме того, им можно позволить себе винтажную моду и наряды.

У них идёт противоположное отношение к моде, они, наоборот, будут радовать хозяйку года своей скромностью, более сдержанными нарядами, простотой и элегантностью. Крыса будет это уважать, — рассказала радио Sputnik Вера Хубелашвили.

Воздушные знаки Близнецы, Весы и Водолей должны выделять себя интересными, нестандартными аксессуарами. Это могут быть эксклюзивные поделки, украшения для волос, ремни, повязки, а из одежды — что-то блестящее.

Для знаков водной стихии — Рака, Скорпиона и Рыб — астролог советует балахонам предпочесть обтягивающие одежды и каблуки.

Водные знаки считаются самыми притягательными. Украшения не обязательно должны быть дорогими, но должны быть изысканными, отличаться своим внешним видом, — сказала Хубелашвили.

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