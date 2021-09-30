Феминистки Новосибирска осудили идею признать их движение экстремизмом

Новосибирские радикальные феминистки прокомментировали предложение Роскомнадзора приравнять их движение к экстремизму и рассказали, почему это ошибка. По мнению женщин, радикальность не означает радикализм. Об этом они сообщили Сиб.фм.

Представительница движения и активистка Вера объяснила, что радикальный — это «коренной» (от radical). Идея такого направления феминизма заключается в том, что патриархальное устройство общества лежит в основе общественных проблем, в корне угнетения женщин.

К радикализму это направление не имеет отношения, точно так же как и не дискриминирует мужчин, — сказала она.

Другая радикальная феминистка Руслана сообщила, что иного от тоталитарной и патриархальной страны она не ожидала. Ещё одна собеседница Екатерина выразила недоумение, почему власть пытается регулировать деятельность их движения.

У меня один вопрос возник в голове: у нас в стране больше других проблем нет? <...> Якобы виноваты ЛГБТ-сообщество, феминизм — движения, которые показывают, что за свои права нужно бороться. Но по факту, если кто-то покажет свою борьбу против несправедливости, его сразу наказывают, — заявила она.

Ранее певица Монеточка опубликовала свои рассуждения о феминизме в связи с празднованием Международного женского дня. Она рассказала, как движение помогает ей и другим женщинам. По словам исполнительницы, феминизм защищает её право выпускать музыку, вступать в брак с тем, кого она любит, не использовать косметику. Благодаря существованию фем-движения артистка может предупредить режиссёра на сложных съёмках, что плохо себя чувствует из-за месячных.