Фатальные ошибки при посадке картошки: причины мелкого и слабого урожая

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Надрываете спину на огороде, а картофель все равно растет мелким и не дает хорошего урожая? Проверьте, не совершаете ли вы этих фатальных ошибок при посадке клубней: они — это причина мелкого и слабого урожая.

Посадка в холодную почву

Картофель, брошенный в непрогретую землю (ниже +8°C), медленно всходит и чаще болеет ризоктониозом. Оптимальный срок — когда березы распускают листья (начало мая).

Густая посадка

Расстояние между лунками — 35–40 см, между рядами — 60–70 см. Загущение лишает клубни света и питания, снижая урожай на 30%.

Длинные ростки на клубнях

Ростки длиннее 3 см обламывайте — они замедляют всхожесть. Перед посадкой держите картофель на свету пять — семь дней для активации роста.

Игнорирование вредителей

Без обработки клубней от колорадского жука или добавления луковой шелухи в лунки до 50% урожая может быть уничтожено.

Избегайте этих ошибок — и картофель порадует размером и количеством!

Ранее стало известно, какие овощи могут погубить красавицы астры на огороде.