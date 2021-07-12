Фатальная ошибка: эксперт по выживанию назвал причину трагедии на Эльбрусе

Эксперт по выживанию Михаил Макей рассказал NEWS.ru, почему погибли пятеро альпинистов, которые в составе группы решили покорить Эльбрус. По его мнению, они совершили большую ошибку, решив продолжить восхождение, несмотря на погодные условия.

Всё из-за непогоды. Я не знаю, как развивались события, но очевидно, что сейчас есть много различных ресурсов, с которых можно посмотреть погоду по часам, распланировать своё восхождение. Очевидно, что было понятно, что нельзя идти, но люди, видимо, преследовали цель «гора любой ценой». Им надо было оказаться на вершине, но это фатальная ошибка, из-за которой гибнут люди, — подчеркнул он.

По словам эксперта, если бы у альпинистов было подходящее оборудование и если бы группа развернулась, гибели людей можно было бы избежать.

Бывает, идёшь, погода более-менее, надеешься на улучшение, но она наоборот портится. В таком случае надо оставаться, закапываться, пережидать непогоду. Но для этого нужны навыки, — добавил Макей.

Он назвал Эльбрус «коварной горой», несмотря на её комфортность с точки зрения удобства восхождения и существующей инфраструктуры. На многих уровнях существуют отели. Однако спасатели на ней не полетят в непогоду.

Нужно было предусмотреть её (непогоду. — NEWS.ru) и пережидать грозовой фронт. Тут была ошибка главная, основная, допущена по погоде, это очень важный фактор. Любое восхождение — комплексная вещь, которая состоит из многих элементов, тут все моменты надо учитывать, — заключил эксперт.

Трагедия на Эльбрусе произошла 23 сентября. Группа из 19 человек попала в пургу и не смогла спуститься с горы из-за плохих погодных условий. В результате погибли пять человек. Изначально восхождение начинали 23 альпиниста, но четверо из них отказались продолжать поход.

Ранее старший гид группы Денис Алимов рассказал, почему альпинисты остались одни на Эльбрусе. Группу, терпящую бедственное положение, гид-волонтёр покинул, чтобы спасти девушку.