ФАС потребовала снизить плату за возврат железнодорожных билетов до 1 рубля

https://static.news.ru/photo/e9b48912-8612-11ea-b068-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) предписала железнодорожным компаниям снизить плату за возврат билетов до символической суммы в 1 рубль. Это связано с большим количеством жалоб от пассажиров на высокий уровень сбора, заявили в ведомстве.

Там также рекомендовали РЖД, Федеральной пассажирской компании и «Гранд Сервис Экспрессу» отменить плату вовсе на период пандемии коронавируса.

Учитывая отмену массовых мероприятий на летний период и непредсказуемость сроков отмены ограничений на отдых и перемещения граждан, принято решение установить этот сбор на минимальном уровне до нормализации ситуации, — сказано в сообщении ФАС.

В ведомстве уточнили, что максимальный размер действующего сбора за возврат билета сейчас составляет 210,6 рубля. С учётом индексации утверждённого ФАС тарифа он составит 2,13 рубля.

Приказ вступит в силу после регистрации в Министерстве юстиции.

Ранее NEWS.ru писал, что в РЖД временно отменили сбор за возврат билетов на поезда отправлением с 1 апреля по 1 июня. В компании объяснили это тем, что пассажиры не могут планировать и организовывать свои путешествия из-за неблагоприятной эпидемиологической ситуации в стране.