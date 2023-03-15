«Фамилии известны»: как устроена сеть агентов СБУ в России Эксперты и бывшие сотрудники спецслужб рассказали, откуда берутся украинские диверсанты в России и как их выявляют

Фото: AlphaSpecnaz/Global Look Press

13 марта ФСБ сообщила о задержании россиянина в Новгородской области. Он, по версии спецслужбы, подстрекал мобилизованных к передаче Украине сведений о местах дислокации войсковых частей РФ, а также похищению боевой техники и добровольной сдаче в плен. Мужчина стал фигурантом дела по статье 275.1 УК РФ (сотрудничество на конфиденциальной основе с иностранным государством). По информации ФСБ, за полгода в России задержаны более 60 человек, подозреваемых в работе на спецслужбы соседнего государства. Речь идёт о предполагаемых террористах, диверсантах и государственных изменниках. Бывшие сотрудники ФСБ и историк спецслужб рассказали NEWS.ru, что может представлять собой украинская агентурная сеть в России и кого в неё завербовывают.

Где и как задерживают подозреваемых в работе на СБУ россиян

Только за последние дни ФСБ отчиталась о поимке в разных субъектах РФ нескольких человек, которые могли действовать в интересах Украины. 13 марта стало известно о задержании жительницы Хабаровска, предполагаемой активистки движения «ЯМыФургал». По версии силовиков, женщина переводила деньги ВСУ и «действовала по мотивам политической ненависти и вражды». Она стала фигуранткой дела по статье 275 УК РФ (государственная измена).

В тот же день в ФСБ сообщили о задержании украинца, подозреваемого в причастности к «Крымско-татарскому добровольческому батальону имени Номана Челебиджихана» (организация признана в РФ террористической, деятельность запрещена). На него завели уголовное дело по ч. 2 ст. 208 УК РФ (участие в вооруженном формировании, не предусмотренном федеральным законом).

27 февраля 2023 ФСБ отчиталась об аресте двух жителей Севастополя, которые «установили связь со спецслужбами Украины с целью передачи данных за денежное вознаграждение о расположении объектов Министерства обороны России». Один подозреваемый, по версии спецслужб, собирал и передавал информацию Киеву «посредством электронной почты с соблюдением мер конспирации», а второй «подтвердил свои намерения о конфиденциальном сотрудничестве со Службой внешней разведки Украины в телефонном разговоре, однако передать данные не успел». Они стали фигурантами уголовного дела по статьям о госизмене и конфиденциальном сотрудничестве с иностранным государством.

15 февраля 2023 стало известно о задержании в Ростове-на-Дону гражданина Украины, который в 2016 году состоял в «структурном подразделении полка „Азов“» (организация признана в РФ террористической, деятельность запрещена), а «впоследствии под видом беженца прибыл на территорию России, где предпринял попытку легализоваться». По версии ФСБ, «придерживаясь ультраправых неонацистских взглядов», украинец «пропагандировал среди молодёжи Ростова-на-Дону интересы террористической организации». После задержания на него завели уголовное дело по ч. 2 ст. 205.5 УК РФ (участие в деятельности террористической организации).

В тот же день ФСБ сообщила о задержании гражданина Украины, предположительно завербованного СБУ в Польше и направленного в ноябре 2022 года в РФ после подготовки в Риге «для осуществления террористической деятельности под видом беженца». Его задержали и завели уголовное дело по ст. 281 (диверсия). По версии следствия, в столичном регионе он «по команде куратора из СБУ в ночное время осуществил поджоги двух шкафов сигнализации, централизации и автоматической блокировки Московской железной дороги».

Кто становится украинскими шпионами и диверсантами

За последние полгода ФСБ на своём сайте больше 30 раз сообщала о раскрытии тех или иных преступлений, к которым могут быть причастны либо украинские граждане, либо россияне и жители других стран, действовавшие в интересах Киева. Речь идёт о подозрении по таким уголовным составам, как госизмена, шпионаж, теракт и террористическая деятельность (участие в соответствующих сообществах и их поддержка), оборот оружия, боеприпасов и взрывчатки, диверсии, а также «конфиденциальное сотрудничество с иностранным государством».

За последние полгода в пресс-релизах ФСБ сообщалось как минимум о 63 задержанных (в двух сообщениях про задержания число людей не раскрывалось), при этом не менее девяти из них были убиты. В 2022 году, как заявляли ранее в правозащитном проекте «Первый отдел», по обвинению в госизмене, согласно открытым данным, «задержали как минимум 22 человека», а сколько в реальности — неизвестно. Представители организации предполагают, что реальная цифра может быть примерно вдвое больше.

Так, в сентябре 2022 года спецслужба рассказала про 187 человек из 46 российских субъектов, подпавших под оперативно-разыскные мероприятия и следственные действия ФСБ, совместно с МВД и СК. Спецслужба отмечает, что интерес к ним был связан с предполагаемым участием в интернет-сообществах «сторонников идеологии массовых убийств, администрируемых модераторами движения „Колумбайн“ (признано террористическим на территории России и запрещено) и украинской радикальной группировкой „Маньяки; культ убийств“ (также запрещена в РФ как террористическая)». В ФСБ утверждали, что у 30 из них была изъята в том числе «переписка с украинскими идеологами массовых убийств и участниками националистических вооружённых формирований».

NEWS.ru обратился к экспертам, чтобы узнать, кто и как становится украинскими шпионами и диверсантами. По оценкам генерал-майора ФСБ в отставке Александра Михайлова, на территории РФ агентурой Киева могут быть либо те, кто приехали с Украины, либо те, кто имел там родственников, либо те, кто «просто в силу своего характера пытаются взаимодействовать с СБУ и другими специальными службами».

Этих людей можно разделить на две группы. Первая — граждане, которые выполняют функцию агентов влияния через действие — поджигают машины, военкоматы и распространяют разного рода антироссийские тезисы. Таких людей было достаточно и в советское время, и сегодня. Сегодня повышенная турбулентность приводит к повышению напряжённости в обществе. Вторая группа — те, чьими руками Украина пытается действовать на территории РФ, — заявил Михайлов NEWS.ru.

По его словам, «на территории РФ находится большое количество людей, приехавших с Украины не только потому, что они так любят Россию». Среди них, как полагает Михайлов, «много людей, которые получают здесь выплаты и преференции, полагая, что Россия — это агрессор, которая всем им должна».

Они транслируют такие взгляды, и с ними некоторые соглашаются. Но когда сегодня российские спецслужбы выявляют тех, кто пытается совершить диверсионные акции, мы прекрасно понимаем, что не все из них связаны с СБУ, являясь агентами влияния. Эта среда очень привлекательна для украинских специальных служб. Они не только являются носителями таких взглядов, но ещё и готовы за копейку выпрыгнуть из штанов, — утверждает отставник ФСБ.

Среди украинских шпионов и агентов влияния далеко не всегда оказываются маргиналы, это могут быть и люди, встроенные в государственный аппарат, в том числе носящие погоны, считает Александр Михайлов. В пример он привёл дело бывшего курского полицейского — начальника одного из райотделов полиции Дмитрия Борзенкова. Последнего в апреле 2022 года, после почти двух лет следствия отправили в колонию на 13 лет за госизмену. По версии ФСБ, высокопоставленный полицейский «был привлечён к конфиденциальному сотрудничеству одним из подразделений СБУ и по заданию иностранной спецслужбы собирал и передавал сведения, составляющие государственную тайну».

Человек на таком посту хоть и не располагает важными секретами, но зато обладает возможностями. Например, может использовать свои должностные полномочия для непривлечения к ответственности каких-либо нарушителей российского закона. Или легализовать пребывание на территории РФ людей, которые сюда приехали с определёнными целями, став в каком-то смысле их «крышей». А это иногда более важная функция, чем обладание секретами, — уверен Михайлов.

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Почему россияне сотрудничают с СБУ

Историк Александр Колпакиди, специализирующийся на изучении операций мировых спецслужб, полагает, что число «агентов влияния» Украины зависит в том числе от имиджа России, над которым надо работать «не только словом, но и делом».

Очень важно, чтобы имидж российского руководства был демократическим, а не авторитарным и диктаторским, каковым его пытаются сделать украинское ЦИПсО (военная структура, занимающаяся пропагандой и кибератаками. — NEWS.ru). Эти люди [подозреваемые в работе на Украину] не все украинцы, есть и русские. До тех пор, пока молодёжь и люди до 40 лет будут верить, что здесь ад, а там — борьба за свободу, они («агенты» Киева. — NEWS.ru) будут появляться, — считает Колпакиди.

По его словам, сегодня никто не может ответить на вопрос о том, насколько массовой является украинская агентурная сеть в РФ. В качестве примера Колпакиди привёл пример из истории Великой Отечественной войны: «В её начале у нас было очень плохо с агентурной сетью на временно оккупированных территориях СССР, а когда Красная армия стала наступать после Сталинграда и Курска, стало очень хорошо».

Колпакиди признал, что сейчас хорошо развиты технические методы выслеживания предполагаемых диверсантов, и «огромная армия специалистов сидит и занимается отслеживанием переводов денег, связами в соцсетях и так далее». Если все эти люди будут «реально хорошо работать, а не заниматься очковтирательством, то никакие внутренние шпионы и диверсанты вреда причинить не смогут», уверен собеседник NEWS.ru.

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Как вычисляют украинских агентов влияния

Бывший сотрудник ФСБ, адвокат Михаил Трепашкин полагает, что на фоне происходящего в соседней стране в российском обществе имеется «солидная база» для вербовки украинскими спецслужбами. При этом, по его словам, целями могут быть не теракты, а сбор информации, связанной с планированием боевых действий, либо с военным производством.

У Украины наверняка ещё сохранилась советская школа разведки и контрразведки, плюс, скорее всего, они пользуются наработками США и других стран, которые их поддерживают, — предположил Трепашкин.

Он рассказал, как спецслужбы выявляют «агентов влияния» в обществе. По мнению бывшего сотрудника ФСБ, это «дело элементарное с учётом имеющихся наработок».

Есть агентурные сети, технические средства, аналитические группы. Я сам занимался борьбой с терроризмом и могу сказать, что всё прозрачно — и фамилии известны, и кто чем занимается. Информация идёт со всех сторон — только анализируй и принимай решения. В некоторых случаях вылезают связи, которые [оперативникам] не хочется «светить», и дела секретят. Но секретность — большой враг для нормального выявления преступников, особенно террористов. Бывает так, что один оперативник ищет того или иного человека, а у другого он чуть ли не на связи состоит, — утверждает собеседник NEWS.ru.

Михаил Трепашкин уверен, что в спецслужбах «должна быть единая база, а если каждый сотрудник будет секретить свою информацию и не давать коллегам, — это только помеха работе».

Эксперт вспомнил случай из личного опыта, когда в 1990-е годы силовики задержали подозреваемого в контрабанде оружия из-за рубежа. Из-за отсутствия у сыщиков доказательств его причастности к преступной деятельности его тогда пришлось отпустить. А вскоре выяснилось, что у других сотрудников спецслужбы на этого человека были компрометирующие материалы.