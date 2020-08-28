Фальков: с 2021 года каждый второй абитуриент сможет поступить на бюджет

https://static.news.ru/photo/c921ceb8-e93a-11ea-bf81-fa163e074e61_660.jpg Фото: Игорь Иванко​/АГН «Москва»

Министр науки и высшего образования ожидает, что с 2021 года каждый второй абитуриент сможет поступить на бюджетное место в вузе. Речь идёт о бакалавриате и специалитете.

Он отметил, что высшее образование не может быть бесплатным для всех, передаёт РИА Новости.

Давайте посмотрим, почему государство предпринимает эти меры — кредитование, увеличение количества бюджетных мест. Это всё гарантия доступности бесплатного высшего образования, оно не может быть всеобщим бесплатным, но сегодня мы подходим уже к той черте, когда на двух выпускников школы будет одно бюджетное место, — сказал он.

Также, как писал NEWS.ru, Фальков рассказал, что вузы, которые президент Владимир Путин упомянул, говоря о росте цен на обучение, снизили расценки.