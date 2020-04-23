Фальков назвал условие для снижения стоимости учёбы в вузе

https://static.news.ru/photo/707f083e-4255-11ea-b94d-fa163e074e61_660.jpg Фото: Victor Lisitsyn/Global Look Press

Министр науки и высшего образования России Валерий Фальков заявил, что его ведомство готовит пакет экономических мер поддержки студентов. Что касается снижения стоимости учёбы в период дистанционных занятий, то, по словам чиновника, об этом можно будет говорить, только если серьёзно понизится качество образования.

Фальков добавил, что во всех остальных случаях цена регулируется действующим договором между студентом и университетом, сообщает ТАСС.

Ранее NEWS.ru сообщал, что новый учебный год для студентов может начаться с дистанционного обучения. Об этом заявил министр науки и высшего образования Валерий Фальков. Такое решение ведомство может принять в связи с распространением новой коронавирусной инфекции.