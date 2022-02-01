Эзотерика снова здесь: почему продажи мистической литературы резко выросли

В группе «Эксмо-АСТ», объединяющей несколько крупных издательств, подсчитали, что за последний год в России резко выросли продажи книг об эзотерике, предсказаниях и «позитивном мышлении». Эту ситуацию в компании объясняют увеличением запроса «на поиск смысла и опору», усилившимся за время пандемии, а также тем, что «эзотерика стала модной и увлекательной», в том числе благодаря различным знаменитостям. Представитель независимых книгоиздателей в беседе с NEWS.ru объяснил происходящее тем, что популяризаторы научной литературы в России иногда попадают в опалу и эта ниша заполняется другой продукцией параллельно с господством «мистической» повестки на телевидении.

«Так было во все времена потрясений»

По данным издательства «Эксмо», рост спроса на эзотерическую литературу по итогам 2021 года превысил 53%, что принесло прибыль в 400 млн рублей. В 2020-м продажи соответствующей категории тоже увеличивались, тогда рост составлял 13%. Данную тенденцию «Коммерсанту» подтвердили онлайн-маркетплейсы, в топ продаж которых вышли, например, книги о картах Таро.

Как рассказала NEWS.ru руководитель отдела религии и эзотерики издательства «Бомбора» (входит в группу «Эксмо-АСТ») Мария Виноградова, сегодня понятие «эзотерика» очень гибкое, оно «давно вышло за рамки привычного толкования этого слова» и включает в себя «очень большой набор тем», имея тенденцию «к сращиванию темы с психологией и саморазвитием».

В эзотерике действительно есть тенденция к росту, которая особенно ярко проявилась в последние три года, и для этого, на мой взгляд, есть несколько объяснений. Во-первых, у людей есть запрос на поиск смысла и опору. И внешний контекст (состояние неопределённости во всех её проявлениях, особенно ярко заметное на фоне последних лет эпидемии) только способствует этому интересу. Есть потребность в поиске ответов на самые разные вопросы. В чём смысл моей жизни, где найти ключ к успеху, как обрести состояние покоя и радости — все эти вечные вопросы, на которые любой мыслящий человек ищет ответы. Сейчас, в период, когда ломаются многие концепции и устои, когда весь внешний мир трещит по швам, люди ищут опоры внутри себя. Так было во все времена потрясений. А сейчас проявляется очень активно, так как у людей гораздо больше выбора и информации. Во-вторых, эзотерика стала модной и увлекательной. Посмотрите на разнообразие тем и продуктов, которые сейчас предлагает рынок. Это прогрессивные, креативные и харизматичные авторы, интересные курсы и разнообразные ретриты, красивейшие оракулы и колоды Таро. Это такая очень привлекательная дружелюбная атмосфера, которая даёт человеку надежду и ощущение поддержки, радости и покоя. Мария Виноградова руководитель отдела кулинарии, религии, эзотерики и самопознания издательства «Бомбора» руководитель отдела кулинарии, религии, эзотерики и самопознания издательства «Бомбора»

Сергей Булкин/NEWS.ru

Также она считает, что для кого-то данная тема — «это игра и попытка найти тайные шифры и подсказки, волшебную таблетку и ключик к успеху, а для кого-то вполне серьёзная работа над собственной трансформацией». По словам Виноградовой, эзотерика — это «не только гадания и прогностика (хотя и в этой сфере сейчас очень много сложнейших и очень интересных систем), это в очень большой степени работа с подсознанием, мешающими эмоциями, поиск духовных ценностей».

Виноградова уверена, что некоторые эзотерические течения, основанные на восточных духовных практиках, «несут в себе древнюю мудрость» и это «делает эзотерику привлекательной в том числе для интеллектуалов».

Есть тенденция к попытке научных обоснований: как работает медитация с точки зрения нейрофизиологии, как работает позитивное мышление и аффирмации (самовнушение) с точки зрения доказательной медицины, что такое энергетические вибрации с точки зрения физики. Эти и многие другие вопросы интересуют не только обывателя, учёные тоже пытаются осмыслить необъяснимое, — полагает представитель «Эксмо».

Одной из причин растущего интереса к подобного рода литературе Мария Виноградова называет «потребность замедлиться и заземлиться». По её мнению, цифровизация и большой поток информации «перегружает разум» и людям «всё сложнее находить ресурс». Поэтому, уверяет собеседница NEWS.ru, «есть тренд на возврат к своим корням», а «отсюда интерес к шаманизму и язычеству, восточным учениям и самым разным медитативным практикам».

Сергей Булкин/NEWS.ru

Свой вклад в популярность данного явления вносят знаменитости, которые, по словам Марии Виноградовой, «делают эзотерику культовой», а развитие соцсетей и связи со своей потенциальной аудиторией разного рода экстрасенсов, парапсихологов, гадалок, колдунов и прочих гуру «делает всё это очень доступным».

Про Берию и рептилоидов

Владелец книжных магазинов «Фаланстер» и председатель Альянса независимых книгоиздателей и книгораспространителей Борис Куприянов объясняет популярность разного рода эзотерики своеобразным «социальным заказом», возникшим в условиях популяризации лженаучных «мистических» концепций в медийном пространстве и проблем у тех, кто занимается формированием в общественном сознании научной картины мира. В качестве примера он привёл закрытие в 2015 году фонда Дмитрия Зимина «Династия».

Фонд «Династия», занимавшийся продвижением научно-популярной литературы, был объявлен иностранным агентом. Свято место пусто не бывает, и эту нишу занимает другая литература. Это всё очевидно, когда у нас по официальным каналам телевидения транслируются передачи о нечистых силах, которые оберегают какие-то древние культы, про «места силы» России, про мистические связи Берии с кем-то ещё, очевидно, с рептилоидами. То есть это всё практически навязывается ввиду отсутствия научного анализа и критического мышления, поддерживается на официальном уровне достаточно активно хотя бы осуждением «фальсификации истории». Но под неё в какой-то степени попадают почти любые мнения представителей исторической науки. По большому счёту, вся официальная история является фальсификацией, потому что каждый правитель пишет её под себя. А ввиду законов, которые оберегают сакральные знания, люди хотят задаваться вопросами и получать на них ответы. И так как они не могут получить ответы в прямом смысле, они обращаются к эзотерической и прочей литературе. Так проще объяснить всё, что происходит вокруг нас. Борис Куприянов председатель Альянса независимых книгоиздателей и книгораспространителей, владелец книжных магазинов «Фаланстер» председатель Альянса независимых книгоиздателей и книгораспространителей, владелец книжных магазинов «Фаланстер»

По его словам, подобные всплески читательского спроса наблюдались и ранее. Например, «страшная любовь к эзотерике» имела место в СССР в последние годы правления Леонида Брежнева.

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Исследователи из Высшей школы экономики отмечают , что нынешний интерес к эзотерике и паранауке, вероятно, является «последствием эзотеризации советского общества во второй половине ХХ века». В 1950-е годы в самиздате стали выходить публикации по мистицизму, теософии и антропософии таких авторов, как Николай Рерих, Елена Блаватская и Георгий Гурджиев. С другой стороны, некоторые официально публиковавшиеся произведения советской научной фантастики также содержали идеи и сюжеты, которые можно отнести к эзотерическим. К тому же в период хрущёвской оттепели на полках Ленинской библиотеки появились книги философов-традиционалистов.

В интеллигентских кругах появились различные неформальные объединения, ставшие эзотерическими сообществами. Одним из самых ярких примеров таких структур стал Южинский кружок, куда входили писатели Юрий Мамлеев, Игорь Дудинский и Евгений Головин, художник Алексей Смирнов, философы Александр Дугин и Гейдар Джемаль.