Ежегодная пресс-конференция Путина состоится 17 декабря

https://static.news.ru/photo/5fd2f8ec-3089-11eb-a509-fa163e074e61_660.jpg Владимир Путин Фото: kremlin.ru

Ежегодная пресс-конференция президента Владимира Путина назначена на 17 декабря, сообщает Кремль.

В связи со сложной эпидемиологической обстановкой на этот раз пресс-конференция пройдёт в режиме видеоконференции. Планируется, что Президент выйдет на видеосвязь из своей резиденции в Ново-Огарёво, — говорится в сообщении на сайте Кремля.

Отмечается, что журналисты, участвующие в пресс-конференции, будут традиционно работать из зала в Центре международной торговли, при этом количество участников пресс-конференции будет ограничено, чтобы соблюсти требования Роспотребнадзора по социальной дистанции в условиях пандемии коронавируса.

Аккредитация СМИ будет проходить с 29 ноября по 2 декабря. Списки получивших аккредитацию будут оглашены 11 декабря.

Самая длительная пресс-конференция российского лидера состоялась в 2008 году, тогда он беседовал с представителями СМИ 4 часа 40 минут.

В прошлом году 19 декабря прошла 15-я по счёту итоговая пресс-конференция главы государства. Она длилась 4 часа 19 минут. За это время 56 журналистов задали 82 вопроса, писал NEWS.ru.