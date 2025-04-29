Этот многолетник — джекпот для дачников: цветет все лето без остановки

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Хотите, чтобы ваш дачный участок был украшен яркими желто-оранжевыми цветами с июня по сентябрь? С этой задачей отлично справиться многолетник, который все лето без остановки цветет красивыми «солнышками».

Украсить ваш сад поможет кореопсис. Это настоящий джекпот для дачников, растение настолько неприхотливо, что при минимальном уходе превращается в пышный куст, усыпанный цветами до самых заморозков.

Правила ухода за кореопсисом:

Правильное место — сажайте на самое солнечное место (минимум 6 часов света в день). В тени цветение скудное.

Не перекармливайте! Достаточно одной подкормки в мае комплексным удобрением. Избыток азота сокращает цветение.

Стрижка для новых бутонов — регулярно удаляйте отцветшие цветки, и растение выпустит новые стрелки.

Контроль влаги — поливайте только при засухе. Кореопсис засухоустойчив, от перелива загнивает.

Омолаживание куста — каждые 3 года делите разросшиеся кусты весной.

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