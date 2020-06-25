«Это не провокация»: очевидцы рассказали, что привело к ЧП на параде Победы

https://static.news.ru/photo/19b87dee-b6c9-11ea-b7ca-fa163e074e61_660.jpg Фото: В. Шияновский/РИА Новости

Очевидцы рассказали о том, что предшествовало инциденту с солдатом-срочником на параде Победы. По их словам, молодой человек не собирался устраивать никакую провокацию. Всё произошедшее — не умышленный акт, а эмоциональная незрелость. Он проявил агрессию в ответ на то, что его отстранили от торжественного мероприятия.

Парень должен был выступать в составе исторической роты. Она встала на исходные позиции в районе Манежной площади. Офицер одного из управлений МВД, который присматривал тут за порядком, заявил, что за полчаса до начала парада между бойцом и его сослуживцем началась ссора, едва не перешедшая в драку. Один из офицеров военной контрразведки обратил внимание на это и предложил командиру заменить строптивого солдата запасным. Тот начал «быковать». Он не понимал, кто стоит перед ним, так как контрразведчик был в штатском.

Офицер представился и ещё раз вежливо посоветовал солдату пройти в автобус резерва, рядом с которым стоял легковой автомобиль Федеральной службы охраны (ФСО). Тут боец совсем взбеленился, стал кричать. А вдобавок ещё и автоматом (пустым ППШ времен войны) разбил стекло машины ФСО. После этого его и повязали, — приводит KP.RU слова офицера МВД.

Скандалиста «под конвоем» увезли на допрос в военную прокуратуру. На вопрос следователя, собирался ли он устраивать какую-либо провокацию на Красной площади, военнослужащий отвечать не стал.

У меня создалось впечатление, что солдат даже не понял сути вопроса о провокации. Сидел растерянный, вся спесь куда-то пропала, — рассказал военный полицейский изданию.

Молодой человек начал оправдываться. Он признался, что очень хотел участвовать в параде. Предупредил родных и любимую девушку, что его покажут на Красной площади по телевизору.

Но из-за этого козла (фамилия сослуживца) случился облом. Меня из парадной коробки выкинули. Ну я и озверел, — приводит следователь слова срочника.

В отношении солдата возбуждено уголовное дело. Его обвиняют в неподчинении командиру, невыполнении приказа, угрозах и оскорблении, причинении ущерба госимуществу и хулиганстве.

По мнению телеведущего Владимира Соловьёва, инцидент произошёл из-за того, что «парню напекло голову» и ему показалось, что «его облучают из машины».

Парад в честь 75-й годовщины победы в Великой Отечественной войне прошёл на Красной площади в Москве 24 июня. На него прибыли лидеры иностранных государств: президент Абхазии Аслан Бжания, президент Белоруссии Александр Лукашенко, сербский член президиума Боснии и Герцеговины Милорад Додик, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков и другие.

Ранее NEWS.ru писал, что журналисты проанализировали все речи Владимира Путина, предваряющие парады Победы, и назвали самые часто употребляемые слова.