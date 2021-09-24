«Это не наш путь»: почему оппозиция хочет запретить электронное голосование

Депутат Мосгордумы фракции «Яблоко» Сергей Митрохин 24 сентября внесёт в городское собрание законопроект об отмене дистанционного электронного голосования (ДЭГ). Свою инициативу он мотивировал тем, что эксперимент по использованию ДЭГ в Москве «полностью провалился». Законопроект поддержали несколько экс-кандидатов в Госдуму. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее назвал электронное голосование удобной практикой, которую необходимо совершенствовать и распространять. NEWS.ru разбирался, почему продвинутая идея стала поводом для громких скандалов и разбирательств.

Признать эксперимент неудачным

Яков Якубович, глава Тверского муниципального округа Москвы и экс-кандидат в депутаты Госдумы по 208-му избирательному округу, оказался в числе тех, кто выступает за отмену ДЭГ. Якубович признаёт — электронное голосование было призвано упростить подсчёт голосов и облегчить работу избиркомов, но, по его мнению, это не получилось.

На экране демонстрируются итоги дистанционного электронного голосования Евгений Биятов/РИА Новости

Инициаторы забыли об отсутствии доверия граждан к институтам власти. Общество и так-то не очень доверяет выборам. Процедура офлайн-голосования при надлежащем наблюдении более-менее прозрачна. Электронное же голосование непрозрачно для обывателя. Для того чтобы разобраться в механизмах блокчейна, шифрования, распределения информационных потоков по серверам, нужно быть специалистом, — отмечает в разговоре с NEWS.ru Якубович.

По его словам, это «как с вакциной». Сомнения в её эффективности возникают также из-за крайнего недоверия, вызванного в том числе непоследовательной политикой, говорит собеседник NEWS.ru. Якубович выступает за отмену результатов выборов в тех регионах, где проводилось дистанционное электронное голосование, и возвращение к обычной процедуре. При этом он соглашается, что такой сценарий маловероятен.

Оппозиционный депутат Сергей Митрохин мотивировал внесение законопроекта тем, что итоги ДЭГ диаметрально противоположны итогам очного голосования на участках. Он назвал это «логическим противоречием».

Так не бывает, словно при помощи ДЭГ голосовали люди с другой планеты. В такой ситуации тогда лучше вообще отменить выборы и сказать, что выборы — это не наш путь... Законопроектом предлагается признать эксперимент с дистанционным электронным голосованием неудачным и ДЭГ отменить, — заключил Митрохин.

Подозрительная задержка

На выборах в Госдуму онлайн-голосование впервые применялось столь масштабно. При помощи ДЭГ свои голоса могли отдать жители семи регионов РФ, причём на двух платформах — федеральной, разработанной Минцифры и Ростелекомом, а также московской, созданной департаментом информационных технологий (ДИТ). Результаты по шести регионам федеральной системы ЦИК обнародовала вечером в последний день голосования — 19 сентября. Однако итогов электронного голосования в Москве пришлось ждать значительно дольше — результаты появились только на следующий день, 20 сентября, что мгновенно обросло множеством предположений и подозрений. К слову, именно онлайн-голосование в столице определило результат в девяти одномандатных округах. До введения результатов ДЭГ в ГАС «Выборы» там предварительно одерживали победу кандидаты от оппозиции.

В ОИК 202 не было даже отдельного столбика с итогами электронного голосования, цифры просто прибавили к итоговому протоколу, — сказала NEWS.ru экс-кандидат в депутаты Госдумы Евгения Гершберг.

По её мнению, «отключение наблюдателей фактически означает подсчёт [голосов] без комиссии, что недопустимо и нарушает процедуру подсчёта голосов».

Рамиль Ситдиков/РИА Новости

Глава общественного штаба по наблюдению за выборами в Москве Алексей Венедиктов неоднократно заявлял: результаты электронного голосования в Москве задержались из-за большого количества переголосовавших граждан. Этой же версии придерживались в пресс-службе ДИТ Москвы. В ведомстве отмечали, что переголосование значительно увеличивает время подсчёта голосов. Накануне Венедиктов заявил, что общественный штаб по наблюдению за выборами в Москве не выявил следов взлома и вбросов в электронном голосовании:

В рамках технической рабочей группы будет продолжена работа по анализу первичных данных и развитию системы в части гласности и открытости, — отметил Венедиктов.

В ЦИК России в пятницу заявили, что результаты онлайн-голосования абсолютно корректно были отражены по всем семи субъектам РФ.

Единороссы и луддиты

Федеральные власти намерены развивать электронное голосование и в дальнейшем по всей России. Глава пресс-службы Кремля Дмитрий Песков заявил, что «абсолютно целесообразно эту практику распространять дальше, но насколько широко и к какому сроку, это решение, наверное, должен всё-таки принимать Центризбирком и специалисты». По его словам, распространение онлайн-голосования в первую очередь зависит «от готовности к этому».

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко ранее сообщила, что система дистанционного голосования может быть распространена на территории всей страны во время президентских выборов в 2024 году. При этом она выразила надежду, что система ДЭГ будет отлажена и позволит использовать онлайн-голосование на всех уровнях выборов.

Представители экспертного сообщества признают: даже если первый блин и оказался комом, то это ещё не повод отказаться от новых технологий. Такого мнения, в частности, придерживается президент Российской ассоциации политконсультантов Алексей Куртов. По его мнению, ДЭГ — это в первую очередь технологический инструмент.

Да, на этом этапе есть много вопросов, на которые обязательно нужно найти предельно полные ответы. Но ДЭГ нужно всем избирателям и организаторам кампаний потому, что это веяние времени, новая технология, от которой сложно отмахнуться, — подчеркнул Куртов.

Он признал, что ключевой вопрос — в доверии. Получается, что до тех пор пока этот вопрос не будет закрыт для всех политических сторон, продолжатся споры о его валидности в настоящих условиях. При этом эксперты, опрошенные NEWS.ru, не видят ничего удивительного в разразившемся скандале, считая это «путём проб и ошибок».

Цифровые ключи, необходимые для расшифровки результатов онлайн-голосования в Москве Александр Авилов/АГН «Москва»

Луддиты не остановили внедрение машинного оборудования в Англии в ходе промышленной революции, ломая станки на фабриках и заводах. Ровно так же и наличие некоторых побочных эффектов и противников ДЭГ не остановит тиражирование и масштабирование электронного голосования в России в ходе цифровизации политического управления, — заявил NEWS.ru доктор политических наук, профессор Дмитрий Нечаев.

Записали в «пригнанных»

Впрочем, есть мнение, что оппозиция, которая сегодня предъявляет претензии к ДЭГ, во многом сама виновата в разразившемся в Москве скандале. Глава Политической экспертной группы Константин Калачёв в разговоре с NEWS.ru напомнил, что оппозиционеры призывали голосовать только лично, на избирательных участках, причём желательно вечером в последний день, 19 сентября.

Таким образом, говорит Калачёв, сделав форму и время голосования идеологическим маркером, оппозиционеры, сами того не осознав, не только дали мощный козырь оппонентам из «Единой России», но и косвенно сработали на усиление их мобилизационных резервов.

Решивший голосовать по ДЭГ из-за его технологичности и удобства избиратель, ещё не конца определившийся в своих предпочтениях, уже потом проникается симпатией к тем политическим силам и кандидатам, которые активно поддерживают эту форму голосования. И напротив, раздражается в отношении тех, кто его публично записывает в «зависимых», «пригнанных», «управляемых». Такого неуважения к себе избиратели не прощают. Это тонкий психологический момент, но он тоже приносит бонусы одним и потери другим, — говорит он.

По его оценке, единороссы, вовремя оценив стратегические преимущества, которые даёт им голосование в ДЭГ, активно их использовали. Калачёв также указал, что электорат электронного голосования всегда отличает исключительно высокая явка, что и понятно: избиратель, предпринявший усилие, чтобы зарегистрироваться на выборы, после этого, как правило, уже точно проголосует.