«Это копейки»: жертва скопинского маньяка о гонораре за съёмки у Собчак

https://static.news.ru/photo/985fd310-9407-11eb-9b61-96000091f725_660.jpg Фото: Ксения Собчак/youtube.com

Жертве скопинского маньяка Екатерине Мартыновой заплатили за съёмки в передаче Ксении Собчак о Викторе Мохове. Однако она не знала, что фильм будет о нём, а не о пострадавших от его рук девушках.

Я думала, мы делаем доброе дело, — сказала Мартынова в беседе с «Известиями».

Она призналась, что ей заплатили за участие в съёмках, но «для такой рейтинговой программы, как „Осторожно, Собчак“, это копейки», отметила девушка. Она укоряет Собчак, которая пыталась вести с 70-летним маньяком «дружеский разговор по душам».

Как будто автор недопонимает, что Мохов не просто насильник, он педофил. Это не секс, а насилие, надругательство над детьми, — напомнила пострадавшая.

Что касается гонорара, то она добавила, что это оплата её времени, а также расходов на такси в оба конца, ведь она могла бы провести своё время с пользой в кругу семьи

Ранее NEWS.ru писал, что девушка считала, что фильм будет именно о жертвах маньяка, им дадут рассказать свою историю. Но вместо этого девушку «показали минут десять, и то урывками».