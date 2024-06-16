Эти приметы помогут быстро продать квартиру или авто: как снизить риски

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Продажа машины или квартиры доставляет немало хлопот и заставляет понервничать. Есть народные приметы, которые, по мнению эзотериков, могут снизить риски.

Чтобы легко продать автомобиль, нужно относиться к нему с уважением, как к живому существу. Его не нужно ругать, обзывать или бить по рулю или колесам. Машина все слышит и понимает и может отомстить — например, отказаться заводиться на встрече с покупателями.

Эзотерики советуют припрятать в салоне монетки — новые и блестящие. Также нужно чаще мыть машину, чтобы смывать накопившуюся в грязи негативную энергию.

А вот недвижимость лучше продавать в период убывающей Луны. Это благоприятный период для продажи квартиры или дома. При этом будет плюсом, если интерьер квартиры оформлен в синих тонах, это привлечет больше покупателей.

Еще одна приманка — букет подсолнухов, поставленный в одной из комнат. Под коврик у двери нужно бросить пятирублевую монету. Она считается «счастливой».

Ранее эзотерики рассказали, что некоторые предметы могут быть пропитаны негативной энергетикой, поэтому их нельзя брать в руки. Одни из таких — монеты. Верящие в ритуалы люди могут бросить на перекрестке заговоренные монеты, откупаясь ими от болезней.