Эти котлеты с секретом внутри тают во рту! Обалденный ужин за 15 минут!

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Готовим сочные котлеты с тающей начинкой — хрустящее удовольствие! Эти нежные котлеты с золотистой корочкой и расплавленной сырной сердцевиной станут настоящим хитом любого обеда. Секрет их нежности — в правильном сочетании фарша и скрытой сырной начинке, которая превращает каждую котлету в кулинарный сюрприз.

Для приготовления смешайте 500 г говяжьего или куриного фарша с мелко нарезанным луком, яйцом и 2 ст. ложками манной крупы для сочности. Посолите, поперчите, добавьте щепотку любимых специй. Отдельно натрите 150 г твердого сыра — идеально подойдет чеддер или российский.

Сформируйте из фарша плоские лепешки, в центр каждой положите щепотку тертого сыра, аккуратно защипните края, придавая котлетам овальную форму. Обваляйте их в панировочных сухарях для хрустящей корочки.

Разогрейте сковороду с растительным маслом, обжарьте котлеты до румяной корочки с обеих сторон, затем убавьте огонь и накройте крышкой на 5–7 минут, чтобы сыр внутри полностью расплавился.

Подавайте горячими с картофельным пюре или свежими овощами. При разрезании из котлеты вытекает ароматный сырный фонтан, который приводит в восторг и детей, и взрослых. Это блюдо гарантированно станет вашим фирменным рецептом!

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