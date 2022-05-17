В ГД задумались о маркировке «18+» для некоторых мультфильмов Disney Депутат Буцкая выступила за возрастной ценз «18+» для некоторых мультфильмов Disney

Татьяна Буцкая / Фото Сандурская Софья/АГН «Москва»

В России никогда и ничего не имели против расовых меньшинств, но это не касается ЛГБТ-сообществ, потому что в стране есть понятие традиционной семьи, заявила NEWS.ru первый заместитель председателя комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Татьяна Буцкая. Подобным образом она прокомментировала информацию о том, что к концу 2022 года по крайней мере половина персонажей диснеевских фильмов будут представителями ЛГБТ или расовых меньшинств. Буцкая в какой-то момент думала о введении маркировки «18+» на показ некоторых мультфильмов.

Вы знаете, в какой-то момент я подумала, что придётся на мультиках ставить «18+». Такой контент детям показывать нельзя. Если в Конституцию прописали слова про традиционную семью, то мы должны придерживаться этой линии. У нас есть понятия «мама» и «папа», поэтому эти мультики, которые смотрят наши дети, должны поддерживать традиционные ценности, — подчеркнула Буцкая.

Депутат отметила, что детей точно не нужно просвещать в вопросе сексуальных меньшинств и пропагандировать данную тему не стоит. Буцкая добавила, что в ближайшее время на площадке «Единой России» будет рассмотрен вопрос о безопасном контенте для ребёнка в интернете.

Ранее представитель корпорации Disney Кэри Берк заявила, что к концу года планируется увеличить долю ЛГБТ-персонажей в детском контенте до 50%. Также стало известно, что теперь в тематическом парке киностудии к детям больше не будут обращаться как к «мальчикам и девочкам».