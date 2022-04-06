«Есть куда падать»: россиянам предрекли сложности на рынке автомобилей

Снижение продаж новых легковых автомобилей в России в марте объясняется повышением цен примерно на треть, заявил NEWS.ru координатор движения «Синие Ведёрки» и глава рабочей группы ОНФ «Защита прав автомобилистов» Пётр Шкуматов. По его словам, у людей просто нет денег на покупку машин.

Та же самая Hyundai Creta теперь стоит 3 млн рублей. Ну у людей просто нет денег на приобретение машин по таким ценам, а кредитование сейчас недоступно, потому что сейчас минимальный кредит, который можно взять, — 27% годовых. Я слабо себе представляю человека, который будет брать 3 млн под 27% годовых. Соответственно, я думаю, есть ещё куда падать, потому что, по сути, эти продажи, которые 50 тысяч машин, в основном это юридические лица плюс те, у кого есть наличные. Но люди с наличными быстро заканчиваются, как показывает практика. Поэтому рынок может ещё упасть, — объяснил Шкуматов.

Автоэксперт также рассказал о проблемах на вторичном рынке автомобилей, потому что там практически не осталось реальных продавцов, а имеются в основном перекупщики, криминальные и битые модели. По этой причине Шкуматов не советует покупать машину на вторичке.

По данным Association of European Businesses (AEB), всего в марте в России было продано 55 тысяч новых автомобилей. Это второе минимальное значение за всю историю, меньше было только в апреле 2020 года (38 тысяч). Если такая ситуация сохранится и далее, то рынок по итогам года сократится вдвое.

Ранее Шкуматов в беседе с NEWS.ru заявил, что за последние 10 лет китайские автомобили сильно прибавили в качестве, но пока они немного уступают европейским. Тем не менее, по его словам, это достойные машины, на которых можно ездить, а цены на китайские марки ниже европейских примерно на 20–30%.