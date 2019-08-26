Семейная пара Хомских может быть лишена родительских прав из-за участия в несанкционированном митинге в Москве вместе со своими детьми.
Иск против Петра и Елены Хомских подал Никулинский межрайонный прокурор. Его рассмотрение в суде назначено на 2 сентября.
Согласно данным правозащитного проекта «Апология протеста», основанием для подачи иска стал видеоролик об акции протеста 3 августа, показанный телеканалом «Россия 24». В нём были показаны Хомские с детьми, а отец семейства назван «охранником известного оппозиционера», сообщает
Ранее News.ru писал, что прокуратура Москвы потребовала лишить родительских прав чету Проказовых, пришедших на несанкционированный митинг 27 июля с годовалым ребёнком. Против этого выступил детский омбудсмен Евгений Бунимович.