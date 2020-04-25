Общество

В Петербурге от COVID-19 скончался нейрохирург

15:15, 26 апреля 2020
Алексей Филиппов Алексей Филиппов Фото: alexhospital.ru

Заведующий отделение Александровской больницы в Санкт-Петербурге нейрохирург высшей категории Алексей Филиппов скончался от коронавируса.

Врач умер в Боткинской  больнице. Ему было 52 года, сообщает РЕН ТВ со ссылкой на комитет здравоохранения Северной столицы.

Накануне стало известно, что скончался врач-анестезиолог Александровской больницы Сергей Белошицкий. Смерть наступила от сердечно-лёгочной недостаточности,  обусловленной пневмонией. Прижизненно у медика был выявлен коронавирус.

Ранее NEWS.ru писал,  что российские медики обнародовали список коллег, умерших от  COVID-19. В нём значатся около трёх десятков имён, он будет постоянно пополняться.

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