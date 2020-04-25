В Петербурге от COVID-19 скончался нейрохирург

Заведующий отделение Александровской больницы в Санкт-Петербурге нейрохирург высшей категории Алексей Филиппов скончался от коронавируса.
Врач умер в Боткинской больнице. Ему было 52 года,
Накануне стало известно, что скончался врач-анестезиолог Александровской больницы Сергей Белошицкий. Смерть наступила от сердечно-лёгочной недостаточности, обусловленной пневмонией. Прижизненно у медика был выявлен коронавирус.
Ранее NEWS.ru писал, что российские медики обнародовали список коллег, умерших от COVID-19. В нём значатся около трёх десятков имён, он будет постоянно пополняться.
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