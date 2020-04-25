В Петербурге от COVID-19 скончался нейрохирург

https://static.news.ru/photo/7e70d41a-87b8-11ea-8401-fa163e074e61_660.jpg Алексей Филиппов Фото: alexhospital.ru

Заведующий отделение Александровской больницы в Санкт-Петербурге нейрохирург высшей категории Алексей Филиппов скончался от коронавируса.

Врач умер в Боткинской больнице. Ему было 52 года, сообщае т РЕН ТВ со ссылкой на комитет здравоохранения Северной столицы.

Накануне стало известно, что скончался врач-анестезиолог Александровской больницы Сергей Белошицкий. Смерть наступила от сердечно-лёгочной недостаточности, обусловленной пневмонией. Прижизненно у медика был выявлен коронавирус.

Ранее NEWS.ru писал, что российские медики обнародовали список коллег, умерших от COVID-19. В нём значатся около трёх десятков имён, он будет постоянно пополняться.