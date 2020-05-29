Ещё 3474 пациента с коронавирусом вылечились в Москве 

За прошедшие сутки в Москве 3474 пациента с коронавирусом успешно прошли лечение и уже выписаны из больниц.
Об этом заявила заместитель мэра столицы Анастасия Ракова. По её словам, таким образом общее число выздоровевших пациентов с COVID-19 в городе достигло 74 725,
За прошедшие сутки после прохождения лечения выздоровело еще 3474 человека, — сказала она.
Сутками ранее Ракова сообщала о том, что в Москве ещё 3793 человека вылечились от коронавируса.
Ранее NEWS.ru писал о том, что японская журналистка Асука Токуяма рассказала, как она попала в московскую больницу с подозрением на коронавирус.
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