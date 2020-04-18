Ещё одну больницу в России закрыли на карантин из-за коронавируса

https://static.news.ru/photo/d163953c-8186-11ea-bab8-fa163e074e61_660.jpg Фото: Больница1.екатеринбург.рф

В Екатеринбурге городская больница № 1 закрыта на карантин. Об этом сообщили в оперативном штабе по борьбе с коронавирусом в Свердловской области.

Отмечается, что несколько пациентов и врачей учреждения госпитализированы в инфекционный корпус городской больницы № 40. При этом все операции отменены, а пациенты, которые нуждаются в неотложной помощи, будут переведены в ГКБ № 40 и Центральную городскую больницу № 7 сообщает «Интерфакс».

Ранее NEWS.ru сообщал, что в Петербурге второй роддом закрыт на карантин из-за подозрения на коронавирус у одной из пациенток. Ограничительные меры были введены после того, как в петербургском родильном доме № 16 у одной из рожениц анализы на коронавирус дали положительный результат. COVID-19 обнаружили у молодой женщины на 28-й неделе беременности. Позже Боткинская инфекционная больница и Покровская больница в Санкт-Петербурге приостановили приём пациентов по записи.