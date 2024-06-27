Еще одного российского журналиста признали экстремистом и террористом Росфинмониторинг признал журналиста Артема Кригера экстремистом и террористом

Росфинмониторинг внес журналиста издания SOTAvision (внесено Минюстом РФ в список иноагентов) Артема Кригера в реестр экстремистов и террористов, следует из данных на сайте службы. Он находится под стражей по делу об участии в экстремистском сообществе из-за сотрудничества с Фондом борьбы с коррупцией (ФБК, внесен Минюстом РФ в список иноагентов, признан в РФ экстремистским, деятельность запрещена).

Национальная часть <...> Физические лица: Кригер Артем Павлович, 09.01.2001 года рождения, город Москва, — говорится в перечне.

Басманный районный суд Москвы арестовал Кригера 18 июня. Он проходит обвиняемым по ч. 2 ст. 282.1 УК РФ — участие в экстремистском сообществе. Ему грозит наказание до четырех лет лишения свободы.

Ранее стало известно, что суд продлил арест журналистки Антонины Фаворской (настоящее имя — Антонина Кравцова) по делу об участии в экстремистском сообществе. Она останется под стражей еще минимум два месяца. Столичный суд арестовал Фаворскую 29 марта. Ее обвиняют в работе на ФБК.

До этого передавалось, что томская городская дума лишит депутатских полномочий Ксению Фадееву, признанную виновной в организации экстремистского сообщества с использованием служебного положения. Вопрос был внесен на повестку сессии муниципального парламента.