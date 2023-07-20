Еще одного известного блогера заподозрили в неуплате налогов Mash: блогера Wylsacom заподозрили в неуплате налогов

Фото: Youtube/Wylsacom

Валентин Петухов

Блогера Валентина Петухова, более известного как Wylsacom, заподозрили в неуплате налогов, сообщает Telegram-канал Mash. В ближайшее время его может ожидать проверка. Сам Петухов в комментарии НСН заявил, что никаких уведомлений на этот счет не получал.

По информации канала, Федеральная налоговая служба России направит специалистов для изучения финансовой документации блогера. Если будут выявлены нарушения, материалы передадут в МВД. Wylsacom, в свою очередь, заверил, что все документы оформляет «в соответствии с действующим законодательством», а проверки проводятся регулярно.

Ничего не получал. Налоговые проверки приходят регулярно. Плановые, внеплановые. Мы не можем сказать, есть ли какие-то вопросы у правоохранителей, — сказал блогер.

Wylsacom известен своими обзорами на различные гаджеты. В 2020 году Forbes внес его в список самых успешных российских звезд до 40 лет. YouTube-канал Петухова насчитывает более 10 млн подписчиков.

Ранее сообщалось, что специалисты проверяют на предмет мошенничества проекты Елены Блиновской Если подозрения подтвердятся, материалы направят на судебно-экономическую экспертизу, а самой блогерше может грозить до 10 лет тюрьмы по соответствующей статье.