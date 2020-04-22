Научно-исследовательский институт гриппа им. А.А. Смородинцева Минздрава сообщил о санитарно-эпидемиологической обстановке в России. По данным организации, эпидемия гриппа в стране завершилась.
Она началась в конце января,
Таким образом, эпидемия гриппа в России закончилась, однако заболеваемость гриппом и ОРВИ среди взрослого населения остается выше эпидпорога в отдельных городах, — отметили эксперты.
Ранее NEWS.ru писал, что ситуация с заболеваемостью коронавирусом в России при благополучном исходе достигнет пика в начале мая или раньше, после чего наступит плато. Такого мнения придерживается советник директора по научной работе Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Виктор Малеев.
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