https://static.news.ru/photo/717da9c0-84d1-11ea-a0fd-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Научно-исследовательский институт гриппа им. А.А. Смородинцева Минздрава сообщил о санитарно-эпидемиологической обстановке в России. По данным организации, эпидемия гриппа в стране завершилась.

Она началась в конце января, говорится на сайте института. С 13 по 19 апреля гриппом в стране болели 321 человек из каждых 100 тысяч. Неделей ранее этот показатель был 406.

Таким образом, эпидемия гриппа в России закончилась, однако заболеваемость гриппом и ОРВИ среди взрослого населения остается выше эпидпорога в отдельных городах, — отметили эксперты.

Ранее NEWS.ru писал, что ситуация с заболеваемостью коронавирусом в России при благополучном исходе достигнет пика в начале мая или раньше, после чего наступит плато. Такого мнения придерживается советник директора по научной работе Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Виктор Малеев.