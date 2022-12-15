Эпидемиолог рассказала, кому свиной грипп угрожает больше остальных Эпидемиолог Белякова: свиным гриппом чаще болеют пожилые, дети до года и беременные

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Свиной грипп в большей степени угрожает беременным, детям до года и пожилым людям старше 60 лет, рассказала NEWS.ru врач-эпидемиолог Талдомской ЦРБ Елена Белякова. Медик отметила, что с 2009 года, когда мир столкнулся с пандемией H1N1, иммунная система «подзабыла, что это такое», поэтому вакцинированные защищены лучше остальных.

По ее словам, вирус опасен последующими осложнениями: пневмонией, отитом и гайморитом. Она подчеркнула, что H1N1 также может провоцировать инфаркт миокарда и нарушение мозгового кровообращения.

Группа риска по свиному гриппу: пожилые старше 60 лет, беременные, маленькие дети, особенно до года. С гриппом H1N1 мы встречались в 2009 году, его называли пандемическим. Тогда фиксировали летальные исходы у беременных женщин, особенно в третьем триместре, среди пожилых людей. Каждый год циркулируют разные варианты вируса гриппа, прошло более 10 лет, поэтому наша иммунная система подзабыла, что такое свиной грипп, поэтому вакцинированные жители защищены в большей степени, — заявила Белякова.

Собеседница добавила, что самолечение при свином гриппе исключается, при этом необходимо находиться дома, так как можно заразить коллег или людей в общественном транспорте.

Самолечение исключено. Обязательно находитесь дома, если заболели. Вы можете заразить коллег, людей в общественном транспорте. Зараженный передает вирус гриппа на расстояние до двух метров при чихании, кашле, разговоре. Поэтому при недомогании, ломоте в теле, высокой температуре необходимо остаться дома или обратиться в поликлинику в неотложный кабинет, — отметила Белякова.

Врач — иммунолог-аллерголог Владимир Болибок ранее заявил, что отсутствие высокой температуры при наличии других симптомов гриппа может говорить о заболевании человека коронавирусом. Эксперт пояснил, что штамм «омикрон» может протекать бессимптомно, а вот свиной грипп будет давать высокую температуру. По его словам, этот нюанс помогает ориентироваться при диагностике. Специалист добавил, что характерными признаками гриппа также являются ломота в теле и головная боль.