Энтомолог оценил опасность наводнивших Москву гигантских ос Энтомолог Гниненко: прилетевшие в Москву гигантские осы не опасны для человека

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Прилетевшие в Москву сколиевые осы не представляют опасности для человека, заявил в беседе с Пятым каналом энтомолог Юрий Гниненко. По его словам, в отличие от пчел или шмелей эти гигантские осы совершенно безобидны, несмотря на свой внешний вид, и являются отшельниками.

Обычные осы — они коллективные, они защищают свое гнездо. А эти осы — они отшельники. Они живут по одной, они ни на кого не нападают, ничего им защищать не надо. Они постараются избежать контакта с вами, — уточнил Гниненко.

Энтомолог обратил внимание на то, что чаще всего эти насекомые обитают в южных регионах страны, но из-за изменения климата и потепления они могли переместиться севернее. По его словам, сколии в длину могут достигать несколько сантиметров.

Гниненко также заметил, что осы чаще всего живут в парках и лесах. Он добавил, что насекомые не будут делать гнезда на балконах в домах и искать с людьми контакта.

Врач-профилактик Эвелина Овнанян ранее заявила, что осы чаще всего кусают людей, одетых в яркие наряды и использующих сильные духи. По ее словам, хуже всего такое взаимодействие с насекомыми переносят аллергики.