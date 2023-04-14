Эндокринолог объяснила, как добиться «блистательных форм» к пляжному сезону Эндокринолог Калошина: чтобы «блистать формами» летом, нужно есть больше овощей и соблюдать режим дня

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Блистательных форм к пляжному сезону можно добиться, если увеличить количество овощей в рационе, соблюдать режим дня, потреблять достаточно воды и не забывать про витамины, рассказала NEWS.ru эндокринолог Мария Калошина. Эксперт подчеркнула, что восполнять запасы жидкости в организме необходимо «по потребности, а не вливать в себя заветные два литра».

Блистательных форм к пляжному сезону можно добиться, если увеличить количество овощей в рационе. Пищевые волокна заполняют желудок и способствуют длительному насыщению, регулируют уровень сахара и снижают уровень холестерина <...> Соблюдайте режим дня. Худеющим важнее других спать не менее восьми часов и ложиться не позже 23:00. В промежуток с 23:00 до 01:00 выделяется гормон липаза, принимающий участие в процессе расщепления жиров, — добавила Калошина.

Она отметила, что, например кусок торта, полностью запрещать не стоит, а лишний килограмм — не повод для паники. Врач объяснила, что этот килограмм может быть набран за счет лишней жидкости, которая выйдет из организма через сутки, как только человек приведет в порядок пищевой режим. Эндокринолог также призвала не путать жажду с голодом.

Не путайте жажду с голодом. Разницу между голодом и жаждой действительно тяжело найти. Статистика показывает, что 80% людей, которые хотят есть, на самом деле испытывают жажду. Попробуйте выпить 200 миллилитров воды и проанализировать свои ощущения через некоторое время, — добавила специалист.

Она также посоветовала выпивать стакан теплой воды после пробуждения для подготовки ЖКТ к работе в течение дня. По ее словам, жидкость натощак помогает лечить головную боль и гастрит. Кроме того, эксперт призвала не пропускать завтрак.

Завтрак — важнейший прием пищи. Его калорийность должна составлять около 35% общего рациона. Пропуская утренний прием пищи, вы рискуете съесть в обед больше положенного. Употребляйте в пищу больше необработанных продуктов. Грубая волокнистая пища обеспечивает длительное чувство насыщения и уменьшает риск развития сердечно-сосудистых заболеваний, — рассказала Калошина.

Эндокринолог отметила, что нельзя забывать о витаминах, минералах и аминокислотах, так как их дефицит вызывает «лишнее чувство голода».

Ранее фитнес-тренер Анна Варакина заявила, что одним из самых действенных способов похудеть является ходьба, которую при желании можно превратить в полноценное физическое упражнение. Она пояснила, что для этого нужно добавить к прогулкам элементы планирования, то есть записывать количество километров и скорость движения.