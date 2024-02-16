Эндокринолог назвала главные признаки проблем с щитовидной железой Эндокринолог Фатеева: болезни щитовидной железы проявляются депрессией и ознобом

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Одними из самых распространенных заболеваний щитовидной железы являются депрессия и тревожность, рассказала NEWS.ru эндокринолог Анастасия Фатеева. Она отметила, что в первом случае пациента беспокоят чувство жара, потеря веса, учащенный пульс, а во втором — набор лишних килограммов, озноб, отеки на лице, сухость кожи, а также выпадение волос.

Гипертиреоз означает, что щитовидка слишком активна, что вызывает потливость, чувство жара, потерю веса и учащенное сердцебиение. Гипотиреоз, наоборот, говорит о недостаточной работе железы: озноб, набор веса, отек, особенно на лице, сухость кожи, выпадение волос и замедление сердцебиения, — подчеркнула Фатеева.

По ее словам, первый признак проблем с щитовидной железой — резкая смена настроения: депрессия (гипотиреоз) или тревожность (гипертиреоз). Фатеева напомнила, что данные расстройства негативно влияют на способность женщины зачать и выносить ребенка. О недугах, связанных с щитовидной железой, также говорит снижение либидо из-за замедления метаболизма и, как следствие, снижения выработки половых гормонов.

Иногда заболевание щитовидной железы приводит к скоплению лишней жидкости в тканях глаз. Происходит увеличение мышц, контролирующих движение глазных яблок. Зрение становится размытым, наблюдается двоение, — заявила Фатеева.

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