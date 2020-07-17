Элементы прецедентного права появились в России

https://static.news.ru/photo/4e50b3f6-c820-11ea-89c1-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Пленум Верховного суда принял постановления о новых правилах рассмотрения дел в арбитражном суде апелляционной и кассационной инстанций. Документ предусматривает появление элементов прецедентного права в стране.

Теперь судьи арбитражных судов должны ориентироваться на решения Верховного суда по конкретным делам, следует из постановления, опубликованного «Российской газетой». Теперь нижестоящие инстанции не смогут игнорировать мнение ВС, иначе вынесенное решение будет отменено.

Сотрудничающий с правозащитной организацией «Агора» адвокат Эльдар Шарафутдинов рассказал журналистам Znak.com, что арбитражные суды часто вместо решений высшей инстанции ориентируются на практику региональных судов.

Он считает новое правило в целом позитивным изменением. Однако существуют случаи, которые не рассматривались ВС. Кроме того, иногда до него доходят дела без конкретики.

Нужно понимать, что каждое дело индивидуально, есть множество нюансов. И не всегда единый подход применим, — подчеркнул он.

В адвокатском сообществе считают, что при положительных результатах элементы прецедентного права могут быть распространены на суды общей юрисдикции.

Ранее, как писал NEWS.ru, руководитель международной правозащитной группы «Агора» Павел Чиков заявил, что рынок политических репрессий в России падает, хотя некоторые его сегменты растут. Так, по его мнению, стало существенно меньше явно необоснованных политически мотивированных уголовных дел.