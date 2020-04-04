Лингвист считает, что слово «корона» будет использоваться реже

https://static.news.ru/photo/9187d62e-768e-11ea-9cca-fa163e074e61_660.jpg Фото: Idrees Abbas /Global Look Press

Слово «корона» может вызывать негативные ассоциации после вспышки COVID-19. Об этом сообщила ведущий научный сотрудник Института русского языка им. В. В. Виноградова РАН Ирина Левонтина.

Думаю, оно на какое-то время отойдёт в тень, поскольку будет вызывать не те ассоциации, — цитирует лингвиста радиостанция «Говорит Москва».

Левонтина добавила, что сейчас, к примеру, вряд ли кто-нибудь станет регистрировать торговую марку со словом «корона». Но когда пройдёт эпидемия, все негативные ассоциации забудутся.

Как писал NEWS.ru, в Мексике из-за коронавируса прекратят производство пива Corona. В соответствии с распоряжением правительства страны, направленным на сдерживание распространения коронавирусной инфекции, деятельность пивоварни, которая её выпускает, была признана несущественной.