Общество

Лингвист считает, что слово «корона» будет использоваться реже

18:52, 04 апреля 2020
Фото: Idrees Abbas /Global Look Press

Слово «корона» может вызывать негативные ассоциации после вспышки COVID-19. Об этом сообщила ведущий научный сотрудник Института русского языка им. В. В. Виноградова РАН Ирина Левонтина.

Думаю, оно на какое-то время отойдёт в тень, поскольку будет вызывать не те ассоциации,цитирует лингвиста радиостанция «Говорит Москва».

Левонтина добавила, что сейчас, к примеру, вряд ли кто-нибудь станет регистрировать торговую марку со словом «корона». Но когда пройдёт эпидемия, все негативные ассоциации забудутся.

Как писал NEWS.ru, в Мексике из-за коронавируса прекратят производство пива Corona. В соответствии с распоряжением правительства страны, направленным на сдерживание распространения коронавирусной инфекции, деятельность пивоварни, которая её выпускает, была признана несущественной.

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