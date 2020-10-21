Эксперты Роспотребнадзора не нашли коронавирус в продуктах

https://static.news.ru/photo/86c953b6-1436-11eb-9749-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Роспотребнадзор продолжает обследование объектов окружающей среды на предмет наличия коронавируса. В пищевых продуктах его присутствие не выявлено.

Положительных находок новой коронавирусной инфекции в продуктах питания не обнаружено, — сообщается на сайте ведомства.

Там отметили, что специалисты провели более 135 тысяч исследований смывов с объектов окружающей среды. Образцы коронавируса обнаружены только в 170 случаях, в смывах, сделанных в медицинских организациях, торговых точках и транспорте. Положительные образцы составляют 0,13% от общего числа исследованных проб.

Ранее NEWS.ru писал, что российские учёные из центра «Вектор» обнаружили свыше 80 мутаций коронавируса, которые не фигурируют в международных базах данных. Они отметили, что эти изменения не критичны и не влияют на эффективность созданной центром вакцины.