Эксперты рассказали, способен ли холод убить коронавирус

https://static.news.ru/photo/67a62e6e-1cf1-11eb-a79c-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Российские специалисты оценили влияние низких температур на коронавирус и способность холода убить его.

По словам инфекциониста Евгения Тимакова, чем ниже температура, тем дольше вирус сохраняется во внешней среде.

Когда он заморожен, он не активен, но как только он попадает в тепло, активируется. Так ведут себя все инфекции, — пояснил он.

Его поддержал вирусолог, доктор медицинских наук Анатолий Альтштейн, который подчеркнул, что вирусы никогда не гибнут от холода. Они способны выжить как и при минус 196 градусах (температура жидкого азота), так и при минус 20.

При этом Альтштейн отметил, что низкие температуры могут оказать негативное влияние на уровень заболеваемости. Он уточнил, что в период похолодания люди меньше проветривают квартиры, чаще «кучкуются» вместе, реже гуляют, предпочитая встречаться в помещениях, а вирус передаётся при тесных контактах в отсутствие проветривания, передаёт РИА Новости.

Как писал NEWS.ru, ранее иммунолог и диетолог Марина Аплетаева предупредила, что попытки укрепить иммунитет на фоне пандемии коронавируса «целебными» продуктами могут привести к проблемам с пищеварением.