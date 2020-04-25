Общество

Эксперты рассказали об интересах школьников на самоизоляции

09:34, 25 апреля 2020
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Исследование онлайн-школы «Фоксфорд» показало, какие школьные предметы больше всего интересовали учащихся во время самоизоляции из-за эпидемии коронавируса

Анализ данных показал, что самыми популярными занятиями стали математика, физика, география и история. При этом 11-классники больше всего интересовались уроками по математике, физике и истории. А ученики пятых-восьмых классов проявили интерес ещё и к географии, пишет РИА Новости.

«Фоксфорд» открыл доступ для школьников к бесплатным занятиям в середине марта. Уроками уже воспользовались 2,1 млн школьников из всех 85 регионов России и более чем 30 стран.

Как писал ранее NEWS.ru, следующий учебный год может начаться в режиме дистанционного обучения. Такую возможность не исключают в Министерстве образования и науки.

 

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