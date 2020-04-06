Эксперты рассказали, какого алкоголя нужно избегать на самоизоляции

https://static.news.ru/photo/0cdd2900-7810-11ea-9db1-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Специалисты считают, что во время самоизоляции гражданам в первую очередь стоит отказаться от сладкого газированного алкоголя и алкогольных напитков с высоким содержанием калорий.

Как рассказала «Вечерней Москве» врач-диетолог Елена Соломатина, наибольшее зло представляют баночные коктейли.

Они вызывают быстрое опьянение, так как углекислый газ раздражает стенки слизистых и алкоголь активнее впитывается. Кроме того, сахар на голодный желудок и химические добавки, содержащиеся в коктейле, вызывают ощущение голода, — отметила она.

Соломатина также добавила, что лечить коронавирус спиртным нельзя.

Директор школы сомелье Эркин Тузмухамедов тоже считает, что газированные химические алкогольные напитки крайне вредны, так как «проверяют организм на прочность» ввиду угрозы коронавируса. Поэтому для стимуляции организма он порекомендовал делать собственные настойки из иммуностимулирующих трав — лимонника, аралии и женьшеня.

Ранее NEWS.ru писал, что попытки лечить коронавирусную инфекцию при помощи спиртного и табака могут привести к ухудшению ситуации.