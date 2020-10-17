Буллинг и ненависть к мужчинам: эксперты назвали опасности матчества

На просторах Интернета всё чаще можно встретить новости о том, что житель России поменял отчество на матчество. Например, как это сделала в октябре жительница Екатеринбурга Алла Чикинда: она была Васильевной, а стала Ириновной. Подборки изображений документов с женскими отчествами стали появляться в социальных сетях. Как правило, под такими постами в комментариях разгораются нешуточные дискуссии. По словам экспертов, матчество небезобидно: оно может спровоцировать психологические проблемы и даже разрушить отношения с близкими. NEWS.ru выяснял, как амбиции матерей могут сказаться на жизни Натальевичей и Еленовичей.

Есть разные причины, почему женщины дают своим детям матчества, рассказала NEWS.ru председатель всероссийского общественного движения «Матери России» Валентина Петренко. Так, почти треть детей появляются на свет в неполных семьях. Тенденцию частично объясняет и возрастающее влияние феминистских убеждений, считает общественница.

Очень часто — потому что мать воспитывает ребёнка сама, и она говорит: я хочу, чтобы ребёнок знал, что я его воспитала. Хотя я считаю, что у ребёнка в будущем должно быть понимание, что его жизнь сложилась из двух людей — мужчины и женщины. Да, женщинам достаётся куда сложнее и серьёзнее по жизни, но многие — феминистки, например — стоят на том, что, мол, зачем вообще давать отчества, если рожает ребёнка женщина? У них и мужья есть, и другие дети есть. И вдруг их переклинивает. Валентина Петренко председатель всероссийского общественного движения «Матери России» председатель всероссийского общественного движения «Матери России»

Также некоторые женщины решают последовать западному примеру, где ребёнку могут дать отчество, образованное от имени матери. Так делают, в том числе, когда ребёнок появился на свет вследствие изнасилования. Происходит это и когда он воспитывается в гомосексуальной семье, получив матчество от имени одной из партнёрш, добавила Петренко.

По её словам, в настоящее время ЗАГСы не могут отказать в регистрации матчества. Однако прежде взрослым нужно задуматься о будущем ребёнка: в дальнейшем это может спровоцировать психологические проблемы.

Например, для девочек матчество чревато формированием негативного отношения к мужскому полу. Когда они вырастут, возможно, вообще не захотят выходить замуж. Также есть высокий риск, что в подростковом возрасте ребёнок будет подвергаться травле со стороны сверстников.

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Самое главное — в школе. Ведь каждый второй, если не первый, будет задавать вопрос «А почему у тебя отчество Верониковна?». Родители должны думать не о себе, не о собственной не сложившейся судьбе. Если она настоящая мать, она должна думать, как будет житься ребёнку с именем, отчеством и фамилией. И тогда будет всё в порядке. Как корабль назовёшь — так он и поплывёт, — пояснила общественница.

Если ребёнок испытывает неприятие к своему матчеству или терпит из-за него какие-либо неудобства, после совершеннолетия он сможет обратиться в ЗАГС, чтобы его изменить. Однако может быть поздно: негативный опыт в школе к этому времени ему уже придётся пережить. Порой люди, повзрослев, так и не меняют отчество. Например, боятся обидеть мать или выражают ей таким образом свою преданность и благодарность, заключила Петренко.

Оформление матчества несёт для ребёнка большой психологический риск. Например, во время учёбы в школе подтрунивания одноклассников из-за матчества могут доходить до буллинга: дети в таком возрасте только и ищут повода для травли. Тогда как в этом случае искать его и не придётся. Ребёнок будет находиться всё время в психоэмоциональном напряжении, отметила в беседе с NEWS.ru детский психолог, доктор психологических наук Оксана Защиринская.

Также имеющий такое отчество ребёнок в итоге, вероятно, станет социопатом — человеком, намеренно ограничивающим свои контакты с другими людьми.

Некоторые дети начинают демонстрировать признаки социопатии. Они перестают вообще выходить на контакт. Социопат — это сейчас такое модное слово среди подростков, когда они сами отказываются от постоянных реальных контактов. Всё это заканчивается инкапсуляцией, когда юный человек придумывает, почему ему нужно жить такой жизнью — в социально ограниченном режиме. И тем самым они как бы повышают уровень своей внутренней комфортности. Оксана Защиринская детский психолог, доктор психологических наук детский психолог, доктор психологических наук

Если регистрация матчества не была собственным решением ребёнка, скорее всего, во взрослом возрасте он его поменяет на что-либо другое, добавила детский психолог.