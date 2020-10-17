Буллинг и ненависть к мужчинам: эксперты назвали опасности матчества

На просторах Интернета всё чаще можно встретить новости о том, что житель России поменял отчество на матчество. Например, как это сделала в октябре жительница Екатеринбурга Алла Чикинда: она была Васильевной, а стала Ириновной. Подборки изображений документов с женскими отчествами стали появляться в социальных сетях. Как правило, под такими постами в комментариях разгораются нешуточные дискуссии. По словам экспертов, матчество небезобидно: оно может спровоцировать психологические проблемы и даже разрушить отношения с близкими. NEWS.ru выяснял, как амбиции матерей могут сказаться на жизни Натальевичей и Еленовичей.
Есть разные причины, почему женщины дают своим детям матчества, рассказала NEWS.ru председатель всероссийского общественного движения «Матери России» Валентина Петренко. Так, почти треть детей появляются на свет в неполных семьях. Тенденцию частично объясняет и возрастающее влияние феминистских убеждений, считает общественница.
Очень часто — потому что мать воспитывает ребёнка сама, и она говорит: я хочу, чтобы ребёнок знал, что я его воспитала. Хотя я считаю, что у ребёнка в будущем должно быть понимание, что его жизнь сложилась из двух людей — мужчины и женщины. Да, женщинам достаётся куда сложнее и серьёзнее по жизни, но многие — феминистки, например — стоят на том, что, мол, зачем вообще давать отчества, если рожает ребёнка женщина? У них и мужья есть, и другие дети есть. И вдруг их переклинивает.
Также некоторые женщины решают последовать западному примеру, где ребёнку могут дать отчество, образованное от имени матери. Так делают, в том числе, когда ребёнок появился на свет вследствие изнасилования. Происходит это и когда он воспитывается в гомосексуальной семье, получив матчество от имени одной из партнёрш, добавила Петренко.
По её словам, в настоящее время ЗАГСы не могут отказать в регистрации матчества. Однако прежде взрослым нужно задуматься о будущем ребёнка: в дальнейшем это может спровоцировать психологические проблемы.
Например, для девочек матчество чревато формированием негативного отношения к мужскому полу. Когда они вырастут, возможно, вообще не захотят выходить замуж. Также есть высокий риск, что в подростковом возрасте ребёнок будет подвергаться травле со стороны сверстников.
Самое главное — в школе. Ведь каждый второй, если не первый, будет задавать вопрос «А почему у тебя отчество Верониковна?». Родители должны думать не о себе, не о собственной не сложившейся судьбе. Если она настоящая мать, она должна думать, как будет житься ребёнку с именем, отчеством и фамилией. И тогда будет всё в порядке. Как корабль назовёшь — так он и поплывёт, — пояснила общественница.
Если ребёнок испытывает неприятие к своему матчеству или терпит из-за него какие-либо неудобства, после совершеннолетия он сможет обратиться в ЗАГС, чтобы его изменить. Однако может быть поздно: негативный опыт в школе к этому времени ему уже придётся пережить. Порой люди, повзрослев, так и не меняют отчество. Например, боятся обидеть мать или выражают ей таким образом свою преданность и благодарность, заключила Петренко.
Оформление матчества несёт для ребёнка большой психологический риск. Например, во время учёбы в школе подтрунивания одноклассников из-за матчества могут доходить до буллинга: дети в таком возрасте только и ищут повода для травли. Тогда как в этом случае искать его и не придётся. Ребёнок будет находиться всё время в психоэмоциональном напряжении, отметила в беседе с NEWS.ru детский психолог, доктор психологических наук Оксана Защиринская.
Также имеющий такое отчество ребёнок в итоге, вероятно, станет социопатом — человеком, намеренно ограничивающим свои контакты с другими людьми.
Некоторые дети начинают демонстрировать признаки социопатии. Они перестают вообще выходить на контакт. Социопат — это сейчас такое модное слово среди подростков, когда они сами отказываются от постоянных реальных контактов. Всё это заканчивается инкапсуляцией, когда юный человек придумывает, почему ему нужно жить такой жизнью — в социально ограниченном режиме. И тем самым они как бы повышают уровень своей внутренней комфортности.
Если регистрация матчества не была собственным решением ребёнка, скорее всего, во взрослом возрасте он его поменяет на что-либо другое, добавила детский психолог.