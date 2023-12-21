Эксперты рассказали, какие салаты выгоднее готовить на Новый год

Чтобы выгоднее приготовить традиционные «новогодние салаты» эксперты советуют присмотреться к товарам собственных торговых марок крупных сетей.

Как посчитали аналитики торговой сети «Пятёрочка», если готовить «Оливье» или «Сельдь под шубой» из ингредиентов собственных торговых марок, сэкономить получится практически 20%. Так, средняя стоимость ингредиентов для приготовления «Оливье» (около 2 кг готового салата) из продуктов известных брендов составляет 418 рублей, аналогичный состав из СТМ получится на 26% дешевле (309 рублей). Самый дорогой продукт в рецепте — вареная колбаса — обойдется на 40% выгоднее при выборе собственных торговых марок. В среднем же по стране стоимость ингредиентов для «‎Сельди под шубой» на 53% ниже, чем для «‎Оливье», а за счет экономии на СТМ, полный набор для любого из салатов получится в среднем на 20% дешевле.

Дешевле всего «Оливье» смогут приготовить жители Приволжья и Юга России — здесь стоимость набора ингредиентов из позиций популярных брендов составит 393 рубля и 394 рубля соответственно. Покупать товары СТМ для этого салата выгоднее всего жителям Центрального федерального округа — для них они обойдутся в 268 рублей.

Тем, кто стремится оптимизировать свои траты на новогодний стол, в этом году стоит обратить особое внимание на «Сельдь под шубой» — в среднем по стране около 1,9 кг готового салата обойдется в 197 рублей. При выборе продуктов собственных торговых марок цена за весь набор составит 166 рублей — это позволит сэкономить до 15%.

Самой бюджетной «Сельдь под шубой» станет для Юга России и Северо-Западного федерального округа — за набор ингредиентов для неё тут придется отдать не более 190 рублей при выборе известных брендов, и чуть меньше 160 рублей при выборе товаров собственных марок сети.