Наступившим летом россияне будут чаще жениться и разводиться, считают эксперты. Пандемия коронавируса вызвала эффект отложенного спроса: в прошедшие месяцы продолжался карантин, и потенциальные молодожёны массово меняли свои планы. Теперь же всё больше регионов снимают ограничения и людям ничто не мешает подать запланированные заявления. Кроме того, существенным может оказаться и число желающих развестись — их ряды пополнили те, чей брак не выдержал испытание режимом самоизоляции.

По данным Росстата за первый квартал, в России выросло число зарегистрированных браков и разводов. Так, в январе-марте женились 156 тысяч пар и 142 тысячи — развелись. Оба этих показателя превысили прошлогодние значения, которые составляли 127 тысяч и 102 тысячи соответственно.

Ситуацию изменили ограничения, которые власти ввели на фоне распространения коронавируса. В частности, в карантинный апрель число свадеб и разводов резко упало. В этом месяце жители страны оформили 33 тысячи браков, тогда как в прошлом году — 57 тысяч; и разошлись 13 тысяч раз (годом ранее — 48 тысяч).

Свадьбы без гостей

В связи с отменой режима самоизоляции в ближайшие месяцы можно прогнозировать, что жители России будут жениться и разводиться чаще чем обычно, полагает главный научный сотрудник Института социологии РАН Владимир Мукомель.

Полагаю, что достаточно сложно дистанционно как заключить брак, так и развестись. Такой отложенный спрос, несомненно, должен как то-сказаться при выходе из карантина. Это вполне естественный процесс. Думаю, с учётом того периода, который пришёлся с конца марта, это будет компенсация примерно квартальных данных. Владимир Мукомель главный научный сотрудник Института социологии РАН главный научный сотрудник Института социологии РАН

Он отметил в беседе с NEWS.ru, что из-за сохранившихся опасений людей за своё здоровье свадьбы могут быть менее многочисленны, чем раньше. Не исключено, что молодые люди также будут использовать опасность заражения как повод не праздновать событие с нежеланными гостями.

До тех пор, пока угроза заражения коронавирусом не сойдёт на нет или, по крайней мере, до приемлемых данных, люди будут стараться соблюдать социальную дистанцию, избегать обнимашек, поцелуев. Для многих молодых людей будет ещё удобная причина избегать не очень любимых ими многолюдных свадеб, на которых они не знают девять десятых гостей, дальних родственников, знакомых родителей. И удобный повод смыться в свадебное путешествие, — пояснил он.

Из карантина в суд

Во время самоизоляции супругам несколько месяцев приходилось тесно общаться друг с другом, что могло ухудшить их отношения до желания разойтись, рассказал NEWS.ru социальный психолог Алексей Рощин. Такие люди могут пополнить ряды разводящихся летом и в начале осени.

Появятся новые причины для разводов и новые желающие разводиться именно после карантина. Потому что люди, пожив вместе непрерывно, 24 часа в сутки, убеждаются в том, что они живут совсем не с тем человеком, которого они себе представляли. Два месяца вынужденного проживания бок о бок, постоянного нахождения вместе — это большое испытание для любого брака. Некоторый всплеск [числа разводов] вполне может произойти. Алексей Рощин социальный психолог социальный психолог

Почему браков и разводов становится больше

Стоит отметить, что в целом пандемия коронавируса и связанные с ней ограничения не повлияли на общую картину заключаемых и расторгаемых союзов: несмотря на карантин, за первые четыре месяца оба вида отношений оформили больше, чем в аналогичном периоде прошлого года.

Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В стране отмечается рост числа браков и разводов, благодаря тому, что в настоящее время в подходящий для создания семьи возраст вступило поколение конца 90-х годов и начала 2000-х, полагает председатель наблюдательного совета Института демографии, миграции и регионального развития Юрий Крупнов.

Дело в том, что сейчас по бракам и разводам, особенно молодым, есть пока демографический запас по количеству. Была яма в середине 90-х годов — условно, 25 лет назад. А потом эта яма стала выправляться и рождаемость росла до 2015 года. Те, кто родился в этот период, обеспечили рост рождаемости, и выросло число молодых людей, которые вступают в подходящий возраст. Условно, 20-22 года. Формально, рост числа браков и разводов связан с увеличением численности брачующихся и разводящихся. Юрий Крупнов председатель наблюдательного совета Института демографии, миграции и регионального развития председатель наблюдательного совета Института демографии, миграции и регионального развития

В московских ЗАГСах с 23 июня возобновятся торжественные регистрации брака. Церемонии будут проходить традиционно: в красивых залах под звуки марша Мендельсона, с поздравительной речью ведущей и обменом кольцами. Вместе с тем, с 26 июня предполагается снова начать проводить бракосочетания на необычных площадках столицы.