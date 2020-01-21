https://static.news.ru/photo/005a58a2-3cfa-11ea-b043-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Взаимодействие с коллекторским агентствами при взыскании задолженностей за коммунальные платежи — это острая необходимость. Так считает директор Гильдии управляющих компаний в жилищно-коммунальном хозяйстве Вера Москвина.

Как она рассказала «360», сейчас у управляющих организаций инструменты взыскания долгов по ЖКХ упразднены. По мнению Москвиной, данная ситуация является абсолютно ненормальной.

Должники ликуют уже не первый месяц. И, как правило, не самые бедные люди в должниках ходят, — отметила глава Гильдии.

Москвина пояснила, что самыми злостными неплательщиками являются представители среднего класса. При этом перед ними управляющие компании совсем беспомощны. Дело в том, что с коллекторами сотрудничать нельзя, а подать в суд на должника управляющие организации не могут.

Если в ЖКХ придут коллекторы, это будет хорошо, — считает Москвина.

А вот руководитель проекта Общероссийского народного фронта (ОНФ) «За права заёмщиков» Евгения Лазарева не так обрадовалась этой инициативе. По её мнению, тема взыскания долгов с россиян является очень болезненной темой. Лазарева считает, что если сотрудники коллекторских агентств не будут настоящими профессионалами, то граждане просто пострадают.

Руководитель проекта ОНФ обратила внимание на огромные размеры рынка коммунальных услуг. В связи с этим необходим аппарат по взысканию.

Штат сотрудников для этого придётся создавать управляющей компании, что в итоге ляжет на плечи граждан, — пояснила Лазарева.

Как писал NEWS.ru, ранее рабочая группа, занимающаяся разработкой законопроекта о порядке взыскания долгов с россиян, обсудила идею передачи права на взыскание задолженности за услуги ЖКХ коллекторским агентствам. Документ пока не утвердили — ряд положений ещё будут уточнять.