В обязанностях учителя чётко прописано — поддерживать дисциплину на уроках следует методами, исключающими физическое насилие, унижение и оскорбление личности учащегося. Тем не менее, педагоги срываются. Чаще — на крик, реже — на применение силы. Так, в настоящее время полиция в Калуге занимается расследованием дела об избиении ученика преподавателем в одной из школ города. Инцидент произошёл 3 февраля, ролик, на котором запечатлено произошедшее, попал в соцсети. И этот эпизод не единственный. NEWS.ru попытался разобраться, почему подобных случаев становится больше.

Тяжкое противостояние

В Калуге в школе № 25 учитель попытался выгнать из класса ученика за то, что тот отвлёкся на мобильник во время урока. Педагог схватил подростка за шею, затем они оба упали на пол. Одноклассники сняли всё происходящее на телефон и выложили видео в соцсети, где его обнаружили сотрудники полиции «в ходе мониторинга сети Интернет». Как сообщает пресс-служба УМВД России по Калужской области, по факту инцидента проводится проверка, хотя сам учащийся и его родители претензий к преподавателю в сложившейся ситуации не имеют.

Случай в Калуге — не самый вопиющий. Как передаёт «Российская газета», в Нижнем Новгороде 15 января 2020 года учительница в процессе конфликта стала бить пятиклассника головой о парту, «вытряхнула всё из портфеля, разбила телефон». Врачи диагностировали у ребёнка невротическое ситуационно обусловленное расстройство. Причиной избиения стал отказ мальчика проходить тестирование по пройденному материалу, поскольку две недели до этого он болел.

Также 16 января этого года NEWS.ru писал о том, что завуч одной из школ города Тольятти ударила пятиклассницу за то, что та рисовала на уроке. Учительница скинула со стола девочки все школьные принадлежности, шлёпнула её по лицу и схватила за шею. В 2018 году резонансный случай произошёл во Владивостоке: там педагог сначала «отвесила» подзатыльник девятилетнему ученику, затем повалила его на пол и продолжила избивать. Правда, тогда имело место откровенно хамское поведение учащегося, который систематически срывал уроки, постоянно оскорблял учеников и учителей.

«Чёрный список» подобных инцидентов можно было бы продолжать до бесконечности. Это при том, что рукоприкладство в школе является «недопустимым ни при каких обстоятельствах», считает Леонид Звавич, заслуженный учитель России, автор более 100 книг и статей по вопросам математики, педагогики и психологии.

Frank Rumpenhorst/dpa/Global Look Press

Утраченный авторитет

Сегодня почти каждый второй учитель в процессе работы вынужден иметь дело с грубостью, хамским поведением и нецензурной лексикой со стороны учеников. Противодействие хамству ограничено лишь воспитательными беседами. Применять к учащемуся меры физического и психического насилия запрещено законодательно. Кроме того, педагог несёт ответственность за жизнь и здоровье школьников на своём уроке и не имеет права выгонять ребёнка из помещения, даже если он нарушает дисциплину. Также обязанность преподавателя — предупреждать возможный травматизм детей. Каждый из учителей это знает, но не все в силах держать себя в руках.

Психолог Наталья Панфилова считает, что конфликты в школе происходят из-за того, что школьные педагоги сегодня потеряли авторитет и совершенно не оберегаются законом. Если ученик начинает цинично издеваться над учителем, то у последнего очень мало шансов защитить свою честь и достоинство цивилизованно: чаще всего он остаётся один на один со сложными ситуациями. Школьники не боятся ни вызовов к завучу или директору, ни прихода в учебное заведение родителей.

Как остаться учителем, если класс не реагирует на твои просьбы? От безысходности педагоги иногда впадают в аффективное состояние. Ученики, меж тем, часто оказывают давление на преподавателей, провоцируют их, и в итоге получается безобразный скандал. Надо подумать, как помочь учителю не впадать в такие прямые разборки с учеником. Ни к чему хорошему это не приведёт. Педагог не должен оказываться один на один с классом, где он вынужден завоёвывать какой-то авторитет. Наталья Панфилова семейный психолог семейный психолог

Валерий Тихонов как директор школы также сетует на то, что авторитет учителя утерян. Родители в семьях не внушают должного уважения к педагогам, считает он.

Учитель, безусловно, должен соблюдать нормы, но дети часто провоцируют. Много связующих нитей. Раньше педагог был непререкаемым авторитетом для каждой семьи. Сейчас это обслуживающий персонал, относятся к которому примерно так: «Он обязан». При этом некоторые обучающиеся ведут себя по-хамски. Учитель, безусловно, не имеет права выходить за рамки своих обязанностей. Никакого физического насилия не должно быть. Но иногда они не выдерживают. Валерий Тихонов директор московской школы № 1394 директор московской школы № 1394

Эксперты отмечают: разницы в поведении учеников в зависимости от региона нет. С хамством можно столкнуться и в Москве, и в любом учебном заведении в глубинке. Очень многое зависит от школы: от того, какие там правила для обучающихся, с одной стороны; с другой — каковы нормы этики для педагогов.

При этом учитель должен знать, как вести себя в сложных ситуациях. В каждом педагогическом вузе есть курс психологии. Поэтому любой преподаватель в школе — отчасти психолог, и должен обладать навыками регулирования отношений, уверены опрошенные специалисты.

Учитель — по определению мудрый человек. В случае в калужской школе ему не нужно было акцентировать внимание на этом эпизоде. Следовало продолжить урок, а после его окончания провести работу — поговорить с учеником, нарушившим дисциплину. Сделать это самому или привлечь психолога, — считает Тихонов.

Строгого регламента в отношении педагогов-психологов нет, однако каждая школа старается ввести в своё штатное расписание такого специалиста. Тем не менее, даже там, где таковой присутствует, не всегда можно рассчитывать на его помощь. К сожалению, в работе такого школьного эксперта слишком много «заказушных» опросов, которые спускают «сверху». Часто у людей, в чьи обязанности входит предотвращение кризисных ситуаций в образовательном учреждении, нет времени для нормального контакта с детьми — всё очень формально.

Sebastian Gollnow/dpa/Global Look Press

Школьные психологи часто жалуются, что они погрязли в бумагах, от них требуют очень много отчётов. Поэтому либо психологов должно быть больше, либо отчётов меньше. Иначе физически психолог не вытянет нагрузку, — рассказала Наталья Панфилова.

За увеличение числа школьных психологов ратует и Следственный комитет России. Заместитель председателя СКР Игорь Краснов недавно заявил о том, что в штате каждой школы должен быть такой специалист — для предотвращения конфликтов.

Проверка на склонность к аффектам

Каждый вопиющий случай избиения учеников требует тщательного изучения личности учителя, считает преподаватель математики в гимназии № 1567 Леонид Зварич. Возможно, есть смысл проводить медицинские проверки ещё на этапе поступления в вузы, считает он.

Надо знать учителя. Возможно, он руководствуется принципом: «Аще любишь сына — наказуй его». Может быть этого человека тоже били в детстве. Но чаще речь идёт об умении держать себя в руках. Педагогов перед поступлением в педвуз должен обследовать психиатр. Если у него какие-то отклонения, он не должен работать в школе. До ребёнка нельзя дотрагиваться ни в плохом, ни в хорошем смысле — гладить по голове я бы тоже не стал. А уж хватать за шею — это вообще недопустимо. Леонид Звавич преподаватель математики в гимназии № 1567, заслуженный учитель России преподаватель математики в гимназии № 1567, заслуженный учитель России

Наталья Панфилова отчасти согласна с Леонидом Звавичем: людей, которые работают с массами, и в том числе учителей, надо проверять на склонность к аффектам. Однако и учеников следует тестировать на реакции в условиях стресса. Нельзя «играть в одни ворота», считает Панфилова: преподавателей — строго контролировать, а школьникам в это же время разрешать ходить по головам. Тем более, что случаев избиения педагогов учащимися тоже немало.