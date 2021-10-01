Эксперты не смогли найти яд в арбузе, из-за которого умерли двое людей

В Царицынском судебном морге провели гистологическое и судебно-химическое исследования тел бабушки и внучки, предположительно, отравившихся арбузом, купленным в столичном «Магните». Эксперты не нашли следов отравляющих веществ в анализах, назначена повторная экспертиза, сообщил Telegam-канал Baza.

При этом отмечается, что aппарат, на котором проводили исследование арбуза, довольно старый и, возможно, именно поэтому не может уловить отравляющий компонент. Сyдмедэксперты назначили дополнительные химические исследовaния.

10 сентября стало известно, что в Москве отравилась семья из четырёх человек, съев арбуз, купленный в «Магните». В результате скончались бабушка и внучка-подросток. 15 сентября по уголовному делу был арестован сотрудник проводившей работы компании Антон Котов, который якобы травил тараканов в магазине и допустил передозировку яда.

Позднее дезинфектор из Екатеринбурга Александр Возжаев заявил, что специально отравил арбуз ядом от тараканов и съел его часть, чтобы проверить версию о смерти двух человек в Москве, согласно которой отрава попала на плод при обработке торгового зала супермаркета «Магнит».

По его словам, этим средством отравиться невозможно, потому что при попадании его на мякоть арбуз невозможно есть из-за горечи, а для летального исхода нужно выпить 100 граммов концентрата.