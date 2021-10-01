Эксперты не смогли найти яд в арбузе, из-за которого умерли двое людей

В Царицынском судебном морге провели гистологическое и судебно-химическое исследования тел бабушки и внучки, предположительно, отравившихся арбузом, купленным в столичном «Магните». Эксперты не нашли следов отравляющих веществ в анализах, назначена повторная экспертиза, сообщил Telegam-канал Baza.
При этом отмечается, что aппарат, на котором проводили исследование арбуза, довольно старый и, возможно, именно поэтому не может уловить отравляющий компонент. Сyдмедэксперты
10 сентября стало известно, что в Москве отравилась семья из четырёх человек, съев арбуз, купленный в «Магните». В результате скончались бабушка и внучка-подросток. 15 сентября по уголовному делу был арестован сотрудник проводившей работы компании Антон Котов, который якобы травил тараканов в магазине и допустил передозировку яда.
Позднее дезинфектор из Екатеринбурга Александр Возжаев заявил, что специально отравил арбуз ядом от тараканов и съел его часть, чтобы проверить версию о смерти двух человек в Москве, согласно которой отрава попала на плод при обработке торгового зала супермаркета «Магнит».
По его словам, этим средством отравиться невозможно, потому что при попадании его на мякоть арбуз невозможно есть из-за горечи, а для летального исхода нужно выпить 100 граммов концентрата.