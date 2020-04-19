Эксперты назвали товары, на которые вырос спрос во время самоизоляции

https://static.news.ru/photo/08d48d24-8226-11ea-90f4-fa163e074e61_660.jpg Фото: Benjamin Redeleit/imageBROKER.com/Global Look Press

Во время действия режима самоизоляции на фоне пандемии коронавирусной инфекции в России вырос спрос на целый ряд товаров, в числе которых машинки для стрижки волос и маникюрные принадлежности. Об этом сообщили специалисты Ozon, которые проанализировали 1,5 млн заказов и 2 млн поисковых запросов.

Эксперты отметили, что спрос на машинки вырос на 391% по сравнению с периодом стабильных продаж в прошлом году. Продажи UV/LED ламп для сушки лака подскочили на 196%, а маникюрных принадлежностей — на 442%.

Также изменения на рынке товаров оценили специалисты маркетплейса «Беру». По их информации, спрос на машинки для бриться вырос на 284%. Также выяснилось, что граждане РФ стали на 140% больше интересоваться маникюрными принадлежностями и на 110% — лампами для сушки лака.

Аномальный рост спроса на такие категории может быть связан с временным закрытием маникюрных салонов, что вынудило россиян начать ухаживать за ногтями дома, — приводит ТАСС сообщение экспертов.

Как ранее писал NEWS.ru, аналитики онлайновых торговых площадок заявили, что россияне стали активно покупать радиоприёмники после перехода на режим самоизоляции.