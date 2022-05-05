Биолог раскрыл, в каких регионах России грызуны переносят патоген чумы Биолог Рыльников заявил, что в Алтайском крае и Тыве грызуны до сих пор переносят патоген чумы

Россия, Алтайский край / Фото Kremlin Pool/Global Look Press

В Алтайском крае и Тыве грызуны до сих пор переносят патоген чумы, сообщил в разговоре с NEWS.ru доктор биологических наук Валентин Рыльников. Эксперт рассказал, чем ещё могут быть опасны крысиные отходы жизнедеятельности и как с ними бороться. По его словам, человек может столкнуться с опасными патогенами. Например, с геморрагической лихорадкой, холерой и другими заболеваниями.

Конечно опасны, они {отходы} выделяют во внешнюю среду микроорганизмы, среди которых есть и опасные для человека патогены, такие как псевдотуберкулёз, геморрагическая лихорадка, холера и многие другие, — заявил Рыльников.

Бороться с этим явлением достаточно просто, иногда хватит банальной уборки, но есть некоторые нюансы, отметил спикер.

Требуется просто провести уборку, хочу отметить, что при уборке стоит надеть респиратор, во избежание вдыхания пыли, грязи с элементами мочи и экскрементов, мыть следует обязательно с использованием моющих, дезинфицирующих средств, но делать это стоит очень тщательно, так как например в Туве или в Алтайском крае, грызуны до сих пор переносят патоген чумы, — добавил Рыльников.

Ранее новым штаммом коронавируса «омикрон» стали заражаться мыши и крысы, об этом на заседании президиума координационного совета по борьбе с COVID-19, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова. Она отметила, что предыдущие разновидности коронавируса не были заразными для этих грызунов.