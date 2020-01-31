https://static.news.ru/photo/1863b4da-441a-11ea-a491-fa163e074e61_660.jpg Фото: Bernd Thissen/dpa/Global Look Press

В Китае заявили о возможности повторного заражения коронавирусом нового типа. Об этом сообщил глава комиссии по борьбе с пневмонией пекинской Больницы китайско-японской дружбы Чжань Цинъюань.

Некоторые антитела, вырабатываемые нашим организмом в ответ на воздействие инфекции, могут существовать не так уж и долго, поэтому существует риск повторного заражения, — цитирует его ТАСС.

По словам специалиста, чтобы не допустить этого, после выздоровления нужно уделить особое внимание профилактике заражения и соблюдать правила гигиены. В случае недомогания необходимо сразу обращаться к врачу.

Советую всем больным регулярно приходить к нам для повторных обследований, — заключил он.

Ранее, как писал NEWS.ru, учёные заявили о новых путях передачи коронавируса. Как отмечают вирусологи, им можно заразиться и через предметы обихода: денежные банкноты и мобильные телефоны, а также половым путём.