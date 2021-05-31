Эксперт: cегодня сделать оружие может человек с минимальными навыками

31 мая ФСБ сообщила о выявлении в 25 регионах страны 100 подпольных оружейных мастерских. При обысках было изъято 385 единиц оружия. В ведомстве рассказали, что ими была пресечена преступная деятельность 96 человек, причастных к восстановлению боевых свойств гражданских образцов оружия в подпольных мастерских и их сбыту. Масштабные спецоперации проводились в Москве, Дагестане, республиках Алтай, Мордовия, в Удмуртии и в других субъектах РФ. Начиная с прошлого года спецслужбы регулярно сообщают о закрытии очередных точек нелегального производства оружия. Член экспертного совета коллегии Военно-промышленной комиссии России Виктор Мураховский рассказал NEWS.ru о том, насколько серьёзную угрозу представляет подпольное производство вооружения, легко ли достать чертежи стрелкового оружия и как на этот бизнес повлияла 3D-печать.

Виктор Мураховский facebook.com/murakhovskiy

— С учётом того, что сообщения о раскрытии подпольного производства оружия участились, насколько это кустарное производство представляет опасность для россиян?

— Речь, кончено, в данном случае идёт не о предприятиях, а об одиночках, ну или о малой группе людей. Главная опасность такого рода подпольного производства в том, что появляется большое число неучтённого оружия. Практика показывает, что оружие, производимое там, используют различные криминальные элементы, группировки. Обычные граждане не стремятся его приобретать, оно им не нужно. То же самое, если говорить о резонансных случаях массовых расстрелов — они осуществляются с использованием зарегистрированного оружия, легально полученного.

— А нет ли на этих подпольных рынках невостребованных мастеров? Современных народных Кулибиных?

— Нет. Люди, занимающиеся подобным, делают это не от любви к оружейному искусству. Прибыль, получаемая на нелегальных предприятиях, несопоставимо больше того, что зарабатывается на легальной продаже оружия, и те, кто производят вооружение кустарно, просто хотят заработать большие деньги. Впрочем, я бы не назвал это дело каким-то широко распространённым промыслом. Цифры, которые озвучивают правоохранительные органы, когда речь об арестах, звучат совершенно незначительные.

— Регулярное раскрытие группировок по нелегальному производству оружия не свидетельствует о том, что в наши дни стало проще собирать его в подпольных условиях?

— Технические возможности сейчас значительно расширились. Я даже не имею в виду футуристические вещи вроде 3D-печати. Я говорю о вполне доступных по стоимости станках, которые можно, по сути, расположить дома. Доступ к такого рода многокоординатным станкам с компьютерным управлением есть у обычных людей. Их можно использовать дома, в гараже и так далее. Также в Интернете более чем достаточно чертежей огнестрельного вооружения. Человек с минимальным техническим образованием точно способен организовать если не поточное, то точечное производство оружия. Особенно если иметь в виду, что обычно не занимаются изготовкой с нуля. Как правило, занимаются переделкой, например, делают так, чтобы оружие, не предназначенное под использование боевых патронов, стреляло ими. В некоторых образцах вооружения для этого достаточно всего лишь заменить ударно-спусковой механизм и ствол, чтобы добиться этого эффекта.

— Другими словами, превратить охотничье оружие в боевое?

— Совершенно верно. Небоевой огнестрел превратить в боевой.

— Получается, проблема с кустарным производством оружия будет только усугубляться со временем?

— Не уверен, будет ли усугубляться. Как правило, всегда, когда появляются серьёзные запреты, появляются и люди, предлагающие их обойти. Это касается не только оружия, но и, например, наркотиков или медицинских препаратов.

—​ Вы говорили про 3D-печать. Она представляет отдельную проблему? Этот метод сильно упрощает человеку без специальных навыков возможность производства оружия?

— Естественно. С технической точки зрения сейчас оружие легче произвести, чем в докомпьютерную эпоху. Даже если мы говорим о производстве с нуля. Однако у населения есть понимание криминальности подобного производства и, повторюсь, цифры, которые называют в МВД, — ничтожны.

— Как-то улучшить ситуацию законодательно возможно?

— Законодательство, которое у нас действует в области оборота и доступа оружия, имею в виду положения о лицензировании производства и закон «Об оружии» — этого вполне достаточно. Ничего нового плодить не надо.