Эксперт рынка объяснил, что происходит с ценами на лук Эксперт рынка Магомедов: репчатый лук подешевеет после сбора урожая

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Поднявшиеся цены на репчатый лук снизятся к концу лета, после начала сбора урожая, рассказал в беседе с «Радио 1» заместитель исполнительного директора Российской ассоциации экспертов рынка ритейла Шамиль Магомедов. При этом он увязал подорожание этого овоща с ситуацией на валютном рынке.

Сейчас лук в основном импортный, доллар вырос, и вместе с ним выросла цена на продукт. Снижение цены обусловлено тем, что внутренний лук начнет расти, будут готовить закладки на зиму, и его будет очень много. <...> Цены также упадут на томаты, огурцы, картошку, потому что люди будут массово производить эти продукты, — пообещал эксперт.

По его словам, лук собирают с конца июля до середины сентября. Чтобы продукт не испортился, производителям приходится его быстро продавать обладателям больших складских помещений, снижая цены.

Как сообщает издание, по прогнозам Минсельхоза РФ, объем урожая репчатого лука в этом году составит около 1,1 млн тонн. При этом цена килограмма лука в мае впервые превысила 70 рублей, достигнув 73,3 рубля.

Ранее диетолог Марият Мухина назвала лук крайне полезным для здоровья человека продуктом. Этот овощ содержит много витаминов, микроэлементов и полезных углеводов и помогает в борьбе с колитами, диареей, дисбактериозом и бактериальными заболеваниями.