Эксперт рассказала, какие туры покупать в августе и как сэкономить

Менеджер по туризму Жаркова Евгения дала несколько советов россиянам, какие туры стоит покупать в августе и как сэкономить на путешествиях. В разговоре с NEWS.ru эксперт отметила, что всё стоит делать заранее.

В августе выгодно бронировать туры на зиму по раннему бронированию. На конец августа обычно хорошие цены на туры в Турцию, с вылетом 28–30 августа, так как 1 сентября детям в школу и ценник проседает, — пояснила специалист.

Она уточнила, что также можно покупать туры в страны, в которых в августе уже заканчивается туристический сезон — Куба, Мексика, Тунис.

Чтобы сэкономить на авиаперелётах, Жаркова посоветовала выбирать турпакеты на чартерных рейсах, а не на регулярных. Как правило, это дешевле на 30–40%.

Бронировать туры заранее, по раннему бронированию, когда туроператоры только выставляют цены на сезон и отели дают максимальные скидки, — добавила эксперт.

В частности, она уточнила, что раннее бронирование летних туров начинается уже зимой, а зимних — летом.

Ранее сообщалось, что курорты Таиланда могут стать доступны для россиян уже этой осенью. Точные сроки будут известны после признания обеими странами сертификатов вакцинации и стабилизации эпидемиологической ситуации.