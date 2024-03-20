Эксперт рассказал, может ли Google отключить все смартфоны на Android IT-эксперт Белов заявил, что Google не сможет отключить все смартфоны на Android

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Google имеет техническую возможность заблокировать только те устройства, которые выпущены под его брендом, рассказал NEWS.ru IT-эксперт Сергей Белов. Он отметил, что для смартфонов других производителей, работающих на Android, американская компания может лишь ограничить доступ к своим сервисам, но не отключить само устройство.

Google обладает технической возможностью блокировать устройства, выпущенные под его брендом, например, серию Pixel. Однако для всех Android-смартфонов других производителей Google может ограничить доступ к своим сервисам и приложениям, но не отключить само устройство, — заявил Сергей Белов.

Он добавил, что с Apple ситуация сложнее. Эта компания, по словам IT-эксперта, может управлять всеми своими устройствами, включая iPhone, поскольку контролирует и аппаратное, и программное обеспечение.

Ранее первый зампредседателя комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев заявил, что Россия должна как можно быстрее создать собственные операционные системы (ОС) для гаджетов, чтобы защититься от блокировок смартфонов западными компаниями. Однако, по его словам, несмотря на большие вливания денег в разработку софта, «воз и ныне там».