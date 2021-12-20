Стало известно, как отразится на ценах запрет ввоза фруктов из Турции

Запрет Роспотребнадзора на ввоз фруктов и овощей некоторых предприятий Турции, Египта и Ирана не спровоцирует рост цен на них, заявил NEWS.ru директор Национального плодоовощного союза Михаил Глушков. По его мнению, потерянные из-за ограничительной меры объёмы будут замещены продукцией из других стран.

Подорожания никакого не будет. Потому что эти объёмы будут замещены из других стран. Речь же не идёт о закрытии каких-то стран, просто будут закрыты конкретные предприятия, в продукции которых найдены опасные превышения пестицидов и агрохимикатов, — сказал Глушков.

Он добавил, что в других странах существует множество производителей фруктов и овощей, которые при необходимости могут увеличить объёмы поставок в Россию. Кроме того, после устранения недочётов могут открыться предприятия, которые сейчас не имеют возможности осуществлять импорт в страну.

Ранее столичное управление службы предупредило ретейлеров о необходимости приостановить реализацию части импортной продукции, а именно, запрещённых к ввозу лимонов, перца, мандаринов, винограда, апельсинов и гранатов некоторых производителей Турции, одного производителя сушёной мяты из Египта и нескольких поставщиков перца из Ирана. Такое решение Роспотребнадзор принял после обнаружения в продуктах повышенного содержания пестицидов и ГМО.

В Китае временно запретили ввоз морепродуктов двух российских компаний из-за выявления коронавируса на упаковках замороженной рыбы. Речь идёт о продукции с рыбопромышленного судна компании Eglaine Mercury и производственном предприятии Zarya LLC.