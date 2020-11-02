Эксперт рассказал, чем опасны бесплатные подписки в интернете

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Директор Регионального общественного центра интернет-технологий (РОЦИТ) Сергей Гребенников в интервью NEWS.ru рассказал, чем опасны бесплатные подписки в интернете.

Я бы предостерёг пользователей в первую очередь от подписок. За время пандемии какой ресурс нам только не предложил бесплатную подписку на кино и т.д. Всё это предлагалось либо бесплатно, либо за один рубль. Но для того, чтобы это даже бесплатно получить нужно было что сделать? Ввести данные своей карты. А потом мы с вами помним на каких ресурсах оставляли свои данные? Нет. Поэтому с точки зрения финансовой безопасности нужно следить за подписками. Но, к сожалению, это настолько всё запутано, что я даже не смогу дать совет, куда пойти и посмотреть, на что вы подписаны. Единого сервиса, где это можно всё посмотреть просто не существует, а деньги каждый день списываются, — сообщил эксперт.



При этом он подчеркнул, что нельзя расценивать подписки, как мошеннические действия. Это просто уловка бизнеса, на которую пользователи сети особенно охотно попадались в период карантина.



Это нельзя ни в коем случае назвать мошенничеством. Это то, что мы сами оформляем. Для компании это просто выгодно. Они нам сначала предложили за рубль подписаться. Во время пандемии все были готовы за такую сумму подписаться, но отписаться, конечно же, забыли, а цена выросла, — отметил Гребенников.

Как ранее писал NEWS.ru, открыт приём заявок на «Премию Рунета 2020». Это старейшая и самая престижная в российской интернет-отрасли премия, которая является общенациональной наградой в области высоких технологий и интернета.